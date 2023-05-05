刘乐艺 王圣婴

当地时间4月26日，中国海军导弹驱逐舰南宁舰、综合补给舰微山湖舰紧急驶赴苏丹，执行撤离中国在苏丹人员任务。这是撤离人员登记安检。

刘青尧摄（新华社发）

当地时间4月29日，两名从苏丹撤离的儿童乘坐中国海军微山湖舰抵达沙特阿拉伯吉达港。

新华社记者 王海洲摄

4月29日，自苏丹撤离中国公民在北京首都国际机场办理入境手续。

王春晖摄（新华社发）

当地时间4月29日，中国海军微山湖舰抵达沙特阿拉伯吉达港。

新华社记者 王海洲摄

近期，苏丹安全局势持续恶化。为保护中国在苏丹人员生命财产安全，在中国驻有关国家使领馆的协助下，中国海军南宁舰、微山湖舰于北京时间4月26日至29日，从苏丹港撤离940名中国公民、231名外籍人员至沙特阿拉伯吉达港。至此，中国海军完成撤离中国在苏丹人员任务。

军舰靠岸，桅杆上的五星红旗迎风招展；临近码头，欢迎人群展开迎接同胞的红色条幅；舷梯放下，舰上男女老幼带着行李，挥舞着国旗依次而下……一幕幕场景令亿万网友动容，大家纷纷留言“归途很远，祖国很近”“有一种安全叫祖国接你回家”“这就是祖国，你永远可以信任她”。

“伟大祖国永远是你们最坚强的后盾”

一般来说，撤离本国公民的方式有很多种，比如民航包机、租用外国邮轮等。在环境恶劣的情形下，由武装力量出面执行撤离任务则意味着更多安全保障。

据人民日报客户端报道，在此次撤离过程中，正在亚丁湾执行护航任务的导弹驱逐舰南宁舰、综合补给舰微山湖舰紧急驶赴苏丹，执行撤离中国在苏丹人员任务。这是中国海军继2011年利比亚撤离行动和2015年也门撤离行动后，第三次派军舰执行海外撤离任务。

“此次执行任务舰艇需要从亚丁湾经曼德海峡进入红海抵达苏丹港口，航行距离更远，需要两三天的航行，但另一面也证明此次行动‘三快’：谋划快、准备快、行动快。”在接受环球时报客户端采访时，一位执行过撤离任务的相关人士表示，此次行动也有“三难”：危机突发，危机重重，协调困难。

解放军报微博称，从亚丁湾赶到苏丹港附近海域，中国海军比上级要求的时间提前了7小时。航渡期间，中国海军任务官兵把能预想预判的各种特情推演了一遍，立足最复杂的情况做好准备。“如果军舰靠不上去，就用冲锋舟将舰员和特战队员送上去，一定把我们的人接上船。”指挥员赵朗在任务部署会上定下决心。

据央视网报道，执行紧急撤离任务的海军军舰于4月26日上午提前抵达并靠泊苏丹港后，迅速在码头设立安全警戒区域。海军162编队指挥员杨艳华现场喊话：“同胞们，无论身在何处，伟大祖国永远是你们最坚强的后盾，人民海军永远守护着我们海外同胞的安全和利益。请大家放心，我们来了，大家安全了！”

在中国驻苏丹大使馆工作人员和海军官兵引导下，准备撤离的人员在码头进行登记和安检后登舰。据人民网报道，当地时间4月27日上午10时许，两艘银灰色军舰缓缓驶入吉达港。在迎接人群的阵阵欢呼声中，苏丹撤离人员缓步走下军舰舷梯。尽管同胞们身体有些疲惫，神情已十分放松。

“当下船时听到《我和我的祖国》的音乐，看到岸边迎接我们的中国同胞，心情非常激动。尤其是看到高高飘扬的五星红旗，就像看到家一样，泪水不自觉就涌了出来。”撤离人员马东鹏说，一家人已经5年没有回国，5岁的女儿马伊娜从小在苏丹长大。这次历经艰险，在中国政府的高效协调和帮助下终于能回家，“我们感受到五星红旗的温暖与力量，感受到祖国的强大，我们为之自豪！”

“流程顺畅的背后是工作人员的大量付出”

顺畅、高效，是此次撤离过程中，中国同胞的共同感受。

据了解，自苏丹发生武装冲突以来，中国外交部和驻苏丹及周边国家使领馆工作人员日夜奋战，全力保护中国公民安全，周密组织撤离行动。

人民日报客户端报道指出，从支援撤离车辆到提供物资保障、从协助组织联络到配合办理相关手续，在中国使领馆组织下，包括中国港湾、中石油等在内的中国企业全力配合，为撤离工作提供支持。

“从苏丹首都喀土穆到苏丹港有800多公里路程，14个小时的归途中，我们穿过多个交战区、经过十几个关卡，一路都很顺利。这离不开我使领馆工作人员的提前协调安排。”湖南小伙子王鹏说，办理出入境手续、安排转运车辆、安置住宿，这些工作涉及各种繁琐细节，“流程顺畅的背后是工作人员的大量付出”。在营地期间，相关工作人员努力筹集生活物资，保障大家的需要。“到达苏丹港后，我们直接住进了中国港湾的项目营地，吃上了热乎乎的饭菜。”从苏丹首批撤离的中国侨胞王义坤说。

祖国无微不至的关怀，也令归国同胞们备感温暖。

在人民网微博发布的视频中可以看到，海军战士们将幼儿抱上军舰，孩子在海军战士的怀里安然入睡。当一位同胞提出想理发的需求时，海军官兵立即满足，这位同胞感慨道：“祖国这样对待我们，我们不知道说什么好。”

据新华社客户端报道，从苏丹港撤离至吉达港，需横跨红海，直线距离约170余海里。为了让脱离险境的撤离人员在舰上能睡上安稳觉，海军官兵腾出大部分住舱，拿出自己的被褥，还在通道里贴好指引标识，告诉大家卫生间、餐厅的位置。炊事班几乎全天不休，保障撤离人员吃上热菜热饭。

据微信公众号“新闻联播”报道，中国公民李京臣经历3个昼夜，用自己的镜头记录下了本次撤离苏丹的过程。在他拍摄的视频中，中国海军为同胞准备好整洁的床铺、煮好汤圆，还在床边贴上爱心小纸条——“第一次坐军舰可能会晕船，愿你早日与家人团聚”。

在评论区，网友们为精细的撤离安排点赞。网友“WZG”说：“看到撤离行动的种种场景，十分激动！祖国永远是人民的依靠。”网友“宁静雪”说：“我们的背后是中国，这是一份强大的安全感！”

“只有团结协作才能共创美好未来”

命运与共，是一种发自内心的感受与行动。撤离中国在苏丹人员任务的圆满完成，离不开国家与国家之间的团结协作、相互帮助。

光明网转载文章介绍，吉达港是全球少有的海床上密布暗礁的港口，必须提前排除停泊障碍，还需要做好入港协调，确定接人的大巴进港的方式，而沙特阿拉伯全程都在支持。

吉达港周边，很多宾馆酒店，都愿意以折扣价，给中方用作撤离人员的住宿点。即便是在假日期间，所到之处，沙特各方都对这次各国的苏丹撤离行动给出了全方位支持，尤其为中方提供了很大程度的便利。当地人觉得，撤侨对于每个国家而言，都事关生命安危，非常愿意伸出援手。

在此次撤离行动中，中国也始终秉持人类命运共同体理念，积极协助外国公民撤离。

据新华国际微博报道，第二批从苏丹撤离人员中，除272名中国公民外，应相关国家请求，中国军舰还搭载了巴基斯坦、巴西等国人员。

巴西公民祖海尔和家人乘坐微山湖舰撤离苏丹。在吉达港下船后，他的两个孩子高兴地跑在前面，又蹦又跳。“在撤离过程中，我们充分感受到中方工作人员的细致和温暖。”祖海尔表示，上船不到半小时，就有工作人员来询问他们的饮食习惯，还特地为一家人提供团聚的空间。“这一路上很顺利，我们非常感谢中国。”

“在苏丹期间，一路上看到的都是荷枪实弹的士兵，枪炮声不断。很幸运我们能乘中国军舰及时撤离，一踏上舷梯就感觉安全了。”来自巴基斯坦的侯赛因说，巴基斯坦和中国是好朋友、好伙伴、好兄弟，这次经历让他更加感受到两国“铁杆”友谊。“工作人员待我们就像待自己的兄弟，特意准备了符合我们饮食习惯的食物。衷心祝愿巴中友谊不断深化。”网友“七月”说：“患难见真情！希望各国公民都能平安归国。”

“感谢中国的帮助！友谊的纽带会将我们越拉越近，我们永远是‘铁哥们’。”巴基斯坦驻吉达总领事哈立德·麦吉德表示，此次撤离行动是构建人类命运共同体的生动体现。“面对困难时，我们更清楚地认识到，只有团结协作才能共创美好未来。”

(责编：袁勃、胡永秋)