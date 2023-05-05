新华社印度果阿5月4日电（记者赵旭 冯启迪）当地时间5月4日，国务委员兼外长秦刚在印度果阿会见柯棣华大夫亲属、印中友好组织和中印青年代表。

秦刚同柯棣华大夫亲属一道参观了柯棣华大夫生平图片展。秦刚表示，柯棣华大夫是中国人民的伟大朋友、反法西斯战争的杰出战士，将自己宝贵的青春和生命献给了中国人民抗日战争事业。柯棣华大夫精神是一种救死扶伤的人道主义精神，是一种敢于斗争、不怕牺牲的英雄主义精神，更是一种崇尚和平友好、倡导命运与共的国际主义精神。

秦刚指出，我们要继承发扬柯棣华大夫精神，坚定做中印和平友好的维护者，传承和弘扬民间友好，不断增进14亿中国人民同14亿印度人民的沟通交流，探索走出一条相邻大国和平共存、友好相处、共同振兴之路；坚定做中印互利合作的促进者，增进互信，加强合作，共同守护发展中国家共同利益，共同捍卫国际公平正义。今天是中国的五四青年节，中印青年朝气蓬勃，是两国发展的主力军，要为两国人文交往和互利合作添砖加瓦，让中印友好薪火相传。

柯棣华大夫亲属、印中友好组织和两国青年代表表示，柯棣华大夫精神代表着全人类共同价值，将永远闪耀在历史长河中。要把柯棣华大夫精神传承下去、发扬光大，促进印中两国人民民心相通，推动两国友好合作不断向前发展。

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