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“好客山东 好品山东”推介会在维也纳举行

2023年05月04日18:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网维也纳5月4日电 （记者刘仲华）“好客山东 好品山东”推介会5月2日在奥地利维也纳欧洲时报中国文化中心举行。山东省委省政府代表团、中国驻奥地利大使馆和当地企业界、文化界等代表出席了本次活动。

山东省委常委、宣传部部长白玉刚向中外嘉宾表示欢迎。白玉刚表示，山东是孔孟故乡，是中国传统文化主流的儒家思想的发祥地。此次推介会将进一步增进相互了解，促进山东与奥地利的文化经济交流，为密切中奥两国友谊作出贡献。山东也是中国北方的经济与人口大省，不但文化底蕴深厚，经济发展也处中国前列。山东制造所代表的工业能力也是闻名于中国与世界。

中国驻奥地利大使亓玫在致辞中表示，今年是中奥建立友好战略伙伴关系5周年，中奥人员往来和各领域合作取得长足发展，而山东省在促进中欧、中奥关系发展上一直处于前列。中欧双方是伙伴而不是对手，彼此是机遇而不是威胁。中奥两国各民族多元缤纷的文化共同为充满活力的世界文化生态作出独特贡献。今天，世界各国、各民族的文化仍然在相互碰撞与交流中不断创新发展，共同构成人类宝贵的精神财富。也期待代表团的到来能更好促进山东与奥地利乃至中欧关系深化发展。

奥地利国际媒体学院院长、奥地利记者协会主席弗里德·图恩海姆教授表示很高兴参加这次活动，并表示感谢活动主办方和相关机构的邀请，中奥两国共同发展、共同成长，合作成果累累。期待奥中交流能进一步强化，也期待日后可以到山东看一看，走一走。

(责编：于洋、吴成良)

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