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全球面临严重粮食不安全人口增至2.58亿

2023年05月04日16:36 | 来源：新华网
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新华社罗马5月3日电（记者陈占杰）联合国粮食及农业组织、世界粮食计划署等机构3日共同发布最新一期《全球粮食危机报告》说，2022年全球58个国家和地区约2.58亿人面临严重粮食不安全问题，远高于2021年53个国家和地区1.93亿人的水平。

严重粮食不安全是指生命或生计因无法摄入足够食物而面临直接危险。报告说，2022年，面临严重粮食不安全和需要紧急粮食、营养及生计援助的人口连续第四年增加，达到该年度报告发布七年来的最高水平。

联合国秘书长古特雷斯在报告前言中说：“约2.5亿人现在面临严重饥饿，有些人处于饿死的边缘。这是不合情理的。”解决这一危机需要根本和系统性变革，包括建设更强大的粮食系统、对粮食安全进行大规模投资和改善所有人的营养。

报告认为，虽然冲突和极端天气事件继续导致严重的粮食不安全和营养不良问题，但新冠疫情的经济影响和乌克兰危机的连锁反应也成为导致饥饿发生的主要因素。各种因素交织在一起并相互影响，没有迹象表明这些因素将在2023年有所缓解。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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