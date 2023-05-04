人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国代表呼吁国际社会深化互信

2023年05月04日14:55 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国5月3日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军3日呼吁国际社会深化互信，推动构建人类命运共同体。

张军当天在安理会建立信任促进持久和平公开辩论会上说，当今世界面临严重的信任危机。在各种复杂难题的背后，是发展赤字、和平赤字、安全赤字、治理赤字的混合发酵，以及长期累积的信任赤字。最容易破坏国与国政治互信的，是在国际关系中出尔反尔、言而无信，把白纸黑字的协议文件视同儿戏，随意背弃、掏空所作出的政治承诺。最容易损害安全互信的，是搞排他性的军事集团，挑动地区紧张局势，以牺牲别国安全为代价谋求自身绝对安全。最容易打击经济互信的，是搞脱钩断链、建“小院高墙”，扭曲市场规则谋求技术垄断，打压别国发展进步。最容易导致人们对国际体系失去信任的，是漠视联合国宪章权威，对国际法搞双重标准和选择性适用。

张军指出，这些行为和思维模式，同深化互信、建设持久和平的努力背道而驰，同世界的发展进步格格不入。

张军说，国际社会应牢固树立人类命运共同体意识，践行真正的多边主义，致力于深化互信，推动建设全球伙伴关系。大国应该带头讲诚信、讲合作、讲法治，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，有事多商量，以身作则带动国际社会筑牢信任之基，为实现持久和平创造条件。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部