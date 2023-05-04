新华社联合国5月3日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军3日呼吁国际社会深化互信，推动构建人类命运共同体。

张军当天在安理会建立信任促进持久和平公开辩论会上说，当今世界面临严重的信任危机。在各种复杂难题的背后，是发展赤字、和平赤字、安全赤字、治理赤字的混合发酵，以及长期累积的信任赤字。最容易破坏国与国政治互信的，是在国际关系中出尔反尔、言而无信，把白纸黑字的协议文件视同儿戏，随意背弃、掏空所作出的政治承诺。最容易损害安全互信的，是搞排他性的军事集团，挑动地区紧张局势，以牺牲别国安全为代价谋求自身绝对安全。最容易打击经济互信的，是搞脱钩断链、建“小院高墙”，扭曲市场规则谋求技术垄断，打压别国发展进步。最容易导致人们对国际体系失去信任的，是漠视联合国宪章权威，对国际法搞双重标准和选择性适用。

张军指出，这些行为和思维模式，同深化互信、建设持久和平的努力背道而驰，同世界的发展进步格格不入。

张军说，国际社会应牢固树立人类命运共同体意识，践行真正的多边主义，致力于深化互信，推动建设全球伙伴关系。大国应该带头讲诚信、讲合作、讲法治，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，有事多商量，以身作则带动国际社会筑牢信任之基，为实现持久和平创造条件。

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