黄铮铮

“网网”和“福妮”是第一对离开家乡、到南半球生活的大熊猫，它们于2009年11月29日来到南澳大利亚州的阿德莱德动物园，已经在澳生活了近14年。近日，人民网采访了阿德莱德动物园园长菲尔·安斯利，了解两只旅澳大熊猫的现状。

2023年复活节期间，旅澳大熊猫“福妮”在澳大利亚阿德莱德动物园吃熊猫蛋糕。阿德莱德动物园供图

多种竹子 还有量身定制的“健身课”

澳大利亚阿德莱德和中国四川的气候大不相同，阿德莱德的夏季更加干燥和炎热，冬季也相对温和。安斯利说，为了让两只大熊猫更好地适应南澳大利亚州的环境，阿德莱德动物园早在2008年，也就是大熊猫正式到来的一年前，就专门为它们建造了独一无二的住所，其中包括能满足它们饮食需求的竹林，可以控制温度和湿度的室内空间，还提供冰石头让它们在夏季躺着降温。

不同于其他租借大熊猫的国家，澳大利亚并不允许进口国外的竹子，因此无法像别的国家那样从中国进口竹子饲养大熊猫。“我们非常幸运！”安斯利说：“另一个合作伙伴——南澳大利亚州水务局，为我们提供了近15公顷的土地，让我们能够自己种植竹子。”这片土地上种植了15种不同的竹子，还有一个专门的园艺师负责照料竹园，每天把新鲜竹子带给“网网”和“福妮”享用。“也就是说，它们每天都有5、6种不同的竹子可以选择。”

除了竹子，果蔬也是它们饮食结构的重要组成部分。安斯利介绍道，“网网”和“福妮”特别喜欢梨子、苹果、胡萝卜，不过它们喜欢的食物也会随着季节和心情变化。此外，动物园每周都会给它们制作“熊猫蛋糕”——一种用大熊猫喜欢的竹子、竹笋、苹果、葡萄、西瓜等辅料佐以不同面粉制作成的蛋糕，原料都是由中国提供的，就像是给大熊猫的营养补充剂。

和大多数大熊猫一样，“网网”和“福妮”每天的生活很大一部分时间都在吃饭和睡觉。 安斯利说：“我们为大熊猫们提供很棒的户外场地供它们活动。”阿德莱德动物园和中国相关部门紧密合作，为大熊猫们复刻了一个与故乡类似的森林。在开展大熊猫繁育项目期间，饲养员还为雄性大熊猫“网网”量身定制了“健身课”，帮助它锻炼核心肌群和腿部肌肉。

2023年复活节期间，旅澳大熊猫“网网”正在拆开装着熊猫蛋糕的礼物盒。阿德莱德动物园供图

安全第一 至少有两名饲养员时刻看护

“网网”和“福妮”的住处和活动场所的安全状况被时刻监测。为了保障大熊猫的安全，阿德莱德动物园有一支专门负责大熊猫的饲养员团队，至少有两名饲养员时刻看护大熊猫。

大熊猫展馆的设计也非常谨慎，既要确保大熊猫的安全，也要确保参观者的安全。当前展馆的各种细节，包括墙高沟深的考量等，都是经过和中国合作方反复讨论后敲定的。

该动物园还有一支兽医团队负责检查和监测大熊猫的健康情况，包括定期称重，检查牙齿，必要时抽血检查等。在福妮“假怀孕”期间，动物园也为它做了超声波。

安斯利说：“我们每年都会向中国团队发送报告，报告显示两只大熊猫身体非常健康。”

2021年8月7日，旅澳大熊猫“福妮”在澳大利亚阿德莱德动物园玩耍。阿德莱德动物园供图

多次尝试 大熊猫繁殖是一项非常困难的任务

据悉，旅居澳大利亚的两只大熊猫一直未能成功繁殖。最近的一次，即2022年9月进行的第10次尝试也失败了。“福妮”随后出现了“假怀孕”的现象——尽管未成功受孕，但它的身体仍然认为自己怀孕了。在“福妮”意识到没有真正的熊猫宝宝降生之前，工作人员为它提供了一个模拟熊猫宝宝的玩具，“福妮”像对真的幼崽一样对待它。动物园还给了它一段远离公众视线的独处时间，来帮助它度过这个艰难时期。今年4月初，“福妮”终于意识到自己并没有怀孕，随后便主动将“假宝宝”归还给工作人员，重回公众视野。

安斯利说，繁殖大熊猫是一项非常困难的任务，因为大熊猫的受孕期只有非常短的窗口期，一年最多只有三天左右。“这确实是一个非常悲伤的过程，但我们感到非常荣幸能够陪它一起度过这个时期。看到她与饲养员建立起了如此亲密的联系和信任，真是一件非常了不起的事情。”

这些都是研究大熊猫的繁殖周期的一部分。安斯利介绍，他们通过了解“福妮”在南半球的生殖周期，研究它的激素水平，并与北半球的大熊猫进行对比，发现大熊猫是可以适应南半球的生活，而且可以调整其生殖周期，因此大熊猫也有在南半球繁殖的可能性。

目前，尚不确定是否会再让“福妮”尝试受孕。阿德莱德动物园需要先与中国成都大熊猫繁育研究基地、中国野生动物保护协会以及中国政府进行磋商，讨论预计将在5月或6月进行。

(责编：贾文婷、常红)