新华社北京5月4日电 热点问答：无人机袭击克里姆林宫事件三大关注点

新华社记者惠晓霜

俄罗斯总统新闻局3日发表声明，指认乌克兰方面使用无人机对俄罗斯总统官邸克里姆林宫发动袭击，已被俄方成功拦截。俄乌冲突局势胶着之际，此事引发国际社会高度关注：俄方是否有人员伤亡、总统普京情况如何？乌方是否与此事有关？俄方会否采取报复行动？

普京情况如何

俄方声明说，两架无人机3日凌晨袭击克里姆林宫，俄军方和情报部门“及时行动”，采用电子战手段实施拦截。两架无人机坠入克里姆林宫区域内，残骸“没有造成任何人员伤亡或财产损失”。

当天，社交媒体出现多段未经证实的无人机袭击克里姆林宫视频。其中一段视频显示，一个白色物体在夜幕中飞向克里姆林宫，疑似撞上其中一座建筑的顶部后爆炸起火，燃烧的物体残骸坠向地面。

俄方指认此事系乌克兰方面所为，意图在俄罗斯5月9日卫国战争胜利日及红场阅兵前发动“有预谋的恐怖主义袭击”，企图“刺杀”总统普京。声明说，普京“没有受伤”，其工作计划也未受到影响。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，袭击发生时，普京并不在克里姆林宫；事发后，普京在莫斯科郊外的新奥加廖沃官邸照常工作。按照佩斯科夫的说法，卫国战争胜利日红场阅兵式将按计划举行。

乌方是否涉事

事发后，乌克兰方面否认使用无人机袭击克里姆林宫。正在芬兰访问的乌总统泽连斯基3日在记者会上表示：“我们不攻击普京或莫斯科，我们只在自己的领土上战斗。”

另外，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克说，乌方与俄方所称无人机袭击没有关联，乌方“不攻击俄罗斯联邦领土上的目标”，因为“这样做解决不了任何军事问题”。

按照泽连斯基和波多利亚克的说法，俄罗斯方面指认乌方使用无人机袭击克里姆林宫意在为其对乌克兰发动“大规模进攻”进行铺垫。

美国白宫以及国务卿布林肯表示已经注意到相关报道，但美方尚不能确认消息的真实性。

俄方会否报复

俄罗斯总统新闻局声明警告，俄方“保留在自身认定合适的任何时间和地点采取反击措施的权利”。媒体援引俄安全会议副主席梅德韦杰夫在社交平台上的表态说，除了对泽连斯基“从物理上消灭”，俄方“别无选择”。

俄罗斯国家杜马（即议会下院）主席沃洛金在社交媒体发文称，“这起针对总统的恐怖主义行径是对俄罗斯的进攻”，俄议会将要求动用“能够阻止和摧毁乌克兰政府的武器”。

俄罗斯联邦侦查委员会已经依据俄方反恐法对此事启动刑事调查。莫斯科市长索比亚宁宣布，即日起，未经批准，莫斯科市内禁飞无人机。

当前，俄乌冲突局势胶着，多地交火激烈。“无人机袭击克里姆林宫事件”会否成为局势进一步升级的导火索，引发国际社会高度关注。

联合国秘书长古特雷斯的副发言人哈克说，已经注意到相关报道和俄乌双方各自表态，“我们再次强烈呼吁所有相关方避免做出任何可能使冲突进一步升级的言行”。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)