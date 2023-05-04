人民网曼谷5月3日电 （记者孙广勇）为深化上海与泰国的经贸合作，推动高质量共建中泰命运共同体，共享RCEP区域合作新机遇，5月2日，上海市人民政府与泰国投资促进委员会共同在曼谷举办“投资上海·共享未来”海外行系列活动之泰国曼谷站推介会。

会上，上海市委副书记、市长龚正以“新征程、新奇迹、新辉煌”为主题作了主旨推介，全方位介绍了上海这座奋斗之城、活力之城、梦想之城、魅力之城的最新情况，全面展示了上海作为中国经济中心城市和改革开放的前沿窗口，加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的广阔前景和发展机遇。同时向全球的企业和人才发出邀约，选择上海，就是选择与机遇同行，欢迎泰国在内的全球投资者投资上海、融入上海，共创美好未来。

上海自贸试验区临港新片区管委会副主任袁国华作了专题推介，介绍了临港的区位优势和产业投资新机遇；泰国投资促进委员会介绍了泰国的投资促进政策，希望在区域一体化发展新机遇下，与上海一起实现合作共赢。正大集团代表泰国企业分享投资上海40年的发展经验，中国银行（泰国）股份有限公司介绍了为中泰两地企业开展双向贸易和投资提供的金融服务。

本次推介会作为“投资上海 共享未来”海外行系列活动的第一站，是近年来规模最大、规格最高的海外推介活动，受到国内外企业和媒体广泛的关注，获得热烈反响。推介会现场签署了6个重点项目，涉及投资采购项目。泰国曼谷市市长差察·斯提潘，中国驻泰国大使韩志强，泰国投资促进委员会秘书长纳立·特萨提拉沙发表致辞，泰国国会上议院外事委员会主席披坤告·凯里什出席活动。与会嘉宾表示，当前中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,中国—东盟自贸区升级、区域全面经济伙伴关系协定相继成功签署，中泰合作适逢其时。

本次推介活动是上海市人民政府今年在境外主办的首场2023“投资上海·共享未来”海外行活动，旨在通过走进当地、宣传上海，向全球展示上海机遇、上海潜力和上海魅力，发出上海坚定不移扩大开放、欢迎全球企业和人才来沪发展的热烈邀请。

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