人民网罗马5月3日电（记者谢亚宏）希腊闽商总商会第二届理事会换届连任典礼在希腊第二大城市塞萨洛尼基市隆重举行。中国驻希腊使馆办公室主任郭晓宇、警务联络官丁振，中马其顿省副省长亚利山德罗斯·萨诺斯，塞萨洛尼基警察总局局长赫里斯托斯·布鲁巴斯，希腊政府、商界和警界官员代表、旅希侨团代表、欧洲兄弟侨团代表以及中希各界友好人士500余人参加了当天庆典大会。陈千枝连任新一任会长。

在庄严的中希两国国歌声中，典礼正式拉开序幕。郭晓宇主任在致辞中代表中国驻希腊大使肖军正对希腊闽商总商会第二届理事会成功换届表示祝贺。他说，希腊闽商总商会自2019年成立以来，广泛团结希腊北部侨胞，为团结服务侨胞、增进中希交往作出积极贡献。在疫情期间，商会为保障侨胞健康不懈努力，为支持祖国家乡抗击疫情、中希两国抗疫合作作出了重要贡献。商会与中马其顿省政府和塞萨洛尼基市政府均保持良好关系，助力中希地方交流与合作。努力为侨胞办实事，多次协助使馆在萨洛尼卡现场办公，竭力为侨胞排忧解难。

亚利山德罗斯·萨诺斯副省长在致辞中强调了中国社区对塞萨洛尼基的重要贡献，并赞扬他们对推进希中双边合作和促进两国商业关系的热情。闽商总商会是这种合作的重要组成部分，对促进两国民间贸易和投资起着关键作用。

赫里斯托斯·布鲁巴斯局长表示，目前大约有2000多名中国商人活跃在塞萨洛尼基市，主要是服装和电器的批发商和零售商，促进了当地社区的经济活力。他强调，塞萨洛尼基警察总局的所有警官，都将实施希腊公民保护部的宗旨，人人安全，处处安全，尽一切努力，保障市民的和平与安全。

陈千枝在致辞中回顾了该会自2019年创立以来所做的工作与取得的成绩，并感谢总商会全体成员的认可与信任。他说，回顾过去，我们感到无比自豪，新冠疫情，我们曾站在抗疫的前线，给予国内外受灾群众无私的援助。展望未来，我们更应信心满怀，总商会的今天，离不开各级领导，离不开各界朋友，更离不开总商会所有成员的信任和支持。正是你们的热心扶特，悉心指导，倾力参与，才使得闽商会成为有凝聚力，有影响力的温暖之家。

欧洲福建侨团联合总会第二届轮值主席胡建兵、匈牙利福清同乡会会长黄明辉、意大利巴斯利卡塔大区华人华侨联谊总会会长翁武平、中希友好华侨华人协会会长廖贤钰，希腊华侨华人福建联合总会会长陈锋等旅欧旅希兄弟侨团代表在致辞中纷纷祝贺陈千枝会长成功连任。他们衷心希望总商会继续发扬福建闽商“敢为人先、与时俱进、开拓进取、艰苦创业”的精神，团结侨胞再接再厉，积极融入希腊当地社会，积极为侨胞发展提供支持，成为中希务实合作的重要平台。

庆典仪式上，希腊闽商总商会还与多个兄弟侨团互相赠送了礼物。随后与会人士集体大合影，现场掌声不断，纷纷祝贺换届大会圆满成功。

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