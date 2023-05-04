“中国西部的发展令人惊叹！”

“重庆的城市依山而建，洪都拉斯也有相似的情况，期待两国早日开展各领域合作……”

4月30日至5月3日，来自洪都拉斯的媒体代表团分两路分别在贵州、重庆参访。参访期间，代表团成员频频赞叹中国西部发展成就，纷纷表达对建交后两国加强双边交往的热切期盼。

访黔期间，代表团先后参观了平塘特大桥、“中国天眼”FAST、遵义会议会址等，考察贵州在消除贫困、乡村振兴、基础设施建设、特色产业发展等领域的做法及经验。

5月2日，洪都拉斯媒体代表团成员在遵义会议会址纪念馆内拍摄。新华社记者 刘续 摄

在参观有“天空之桥”美誉的平塘特大桥时，代表团成员惊叹于贵州的交通基础设施建设——贵州建成高速公路通车里程超过8000公里，已建及在建桥梁近3万座；世界前100名高桥近半数在贵州，囊括几乎所有桥型，是名副其实的“桥梁博物馆”。

“我们记者团一行落地贵州便为之惊叹，这里一派繁荣——贵州在大力发展基础设施建设、实现经济发展的同时，也尊重和保护当地少数民族的文化和生活方式。”洪都拉斯总统府新闻部副部长、国家电视台台长卡洛斯·哈维尔·埃斯特拉达说，这次参访让他亲眼见证了中国的实际情况，真实地了解了中国的发展。

“当地峡谷两边居民路程通行时间由原来的45分钟左右缩短为只需要3分钟，这座桥梁起了重要作用。”洪都拉斯阿兹特克电视台记者卡伦·梅西亚在参观平塘特大桥时说。

2日上午，代表团参观遵义会议会址，成员们纷纷用镜头记录贵州丰富的红色文化资源。“我很喜欢中国的文化和历史，虽然我们两国文化不一样，但是我能感受到这里的人们很友好。”洪都拉斯新媒体工作者卡洛斯·门德斯表示。

“繁荣的文化和旅游资源为地方经济发展带来了效益，这是我一直关注的报道方向。”卡伦·梅西亚说，这为我们其他发展中国家提供了很好的借鉴。

访渝期间，代表团先后参访重庆市规划展览馆、红岩革命纪念馆、江北区智慧城市运营管理中心、南川区大观镇蓝莓产业示范基地、朱家院子及“大观原点”游客集散中心等，了解重庆在城市规划、乡村振兴、生态农业、农村基层治理等领域的实践。

5月2日，洪都拉斯媒体代表团一行在重庆市规划展览馆体验“飞越重庆”飞行影院。新华社记者 赵佳乐 摄

洪都拉斯全境四分之三以上是山地和高原，是中美洲山地最多的国家。从“多山之国”来到“山城”重庆，代表团走进位于重庆市规划展览馆的“飞越重庆”飞行影院，一览重庆的山川河岳以及“魔幻”的城市建筑；穿梭展览馆各大展厅，感受重庆的立体交通及桥梁建设。

“参观展览馆的时候，我看到重庆有非常发达的立体交通网络。重庆建有一万余座桥梁，这让人叹为观止。”洪都拉斯11频道记者茱迪斯·贝伊诺说，重庆的城市依山而建，洪都拉斯也有相似的情况，她期待未来两国能够开展合作，相互交流城市规划方面的经验和技术。

5月2日，在重庆市规划展览馆，洪都拉斯媒体代表团一行参观重庆立体交通模型。新华社记者 赵佳乐 摄

五一国际劳动节期间，重庆市南川区“大观原点”景区内草木欣荣、游人如织。近年来，南川区为一体推进乡村振兴、旅游升级，投资打造了这个占地面积约200亩的乡村旅游示范项目。

在景区内的“乡颂风物集”，130多种特色农产品经过文创包装，从“农村土货”变成了“文旅潮品”，带动附近农民致富增收。几名代表团成员拿起包装精美的羊肚菌、干辣椒等特色农产品反复端详，爱不释手。

在南川区大观镇蓝莓产业示范基地，代表团成员观摩了先进的全基质种植技术。对于这片种植面积2000余亩、带动当地1000余名农民就近就业的项目，一名代表团成员有感而发：“洪都拉斯也是一个农产品生产大国，期待未来两国能够开展技术培训、技术援助方面的合作，将中国的种植经验、智能的种植系统传播到洪都拉斯，为当地民众带去致富的机遇，促进当地的生产和发展。”

5月2日，洪都拉斯媒体代表团代表团走进重庆市南川区大观镇蓝莓产业示范基地。新华社记者 赵佳乐 摄

参观过农村人居环境整治示范点南川区大观镇金龙村朱家院子后，瓦尔迪电视台台长哈莉叶·瓦尔迪那说，朱家院子是很好的实践，体现出国家在发展进程中同时注重个人的发展，注重人与技术的融合，希望这样的发展经验也能在洪都拉斯得到推广。

这个媒体代表团是中洪建交后访华的首个洪都拉斯代表团。代表团成员们表示，洪都拉斯的人民和媒体有迫切了解中国的需要，此次参访有利于他们感受一个更真实的中国，了解中国的发展经验，增进两国人民之间的友谊。

“此次中国之行让人印象深刻，未来希望双方在城市规划、基础设施建设、现代农业等各领域加强合作，将中方好的经验、技术传播到洪都拉斯。”茱迪斯·贝伊诺说。

记者：李凡、赵佳乐、董雪

编辑：刘媛媛

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