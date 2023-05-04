新华社多哈5月3日电（记者汪强）联合国秘书长古特雷斯2日在卡塔尔首都多哈举行的联合国阿富汗问题闭门会议结束后表示，阿富汗三分之二的人口今年需要人道主义援助才能生存。他呼吁国际社会必须重视阿富汗严重的人道主义危机。

古特雷斯在会后的记者会上强调，此次会议的目的是在阿富汗关键议题上寻求国际共识。古特雷斯在回答记者提问时说，他将在时机成熟时会见执政的阿富汗塔利班当局代表，“但现在还不是时候”。

此次会议由古特雷斯主持，来自中国、俄罗斯、美国等20多个国家和国际组织的代表出席会议。因未获邀请，阿富汗临时政府未派代表与会。

与会的中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇在接受新华社记者采访时表示，中方支持联合国在阿富汗问题上发挥应有的重要作用，将继续支持阿富汗临时政府温和稳健施政和坚决有力打恐，为阿重建发展提供力所能及的帮助，增进涉阿富汗问题国际地区协调。

岳晓勇还说：“作为阿富汗问题的始作俑者，美国应对阿富汗重建等负主要责任。国际社会应敦促美国立即解除对阿富汗的单边制裁，早日解冻70亿美元阿富汗海外资产，把这些钱尽快还给阿富汗人民。同时我们也反对在反恐问题上搞地缘政治和双重标准。”

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