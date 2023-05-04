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综述：欧洲经济增长疲弱 面临下行风险

2023年05月04日08:48 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔5月3日电 综述：欧洲经济增长疲弱 面临下行风险

新华社记者康逸 单玮怡

欧盟统计局日前公布的初步数据显示，经季节调整后，今年第一季度欧元区国内生产总值（GDP）环比增长0.1%。一些经济学家认为，欧元区经济增长疲弱，未来仍面临下行风险。

欧盟统计局此前公布的国别数据显示，第一季度欧元区各经济体表现存在显著差异。一季度葡萄牙经济环比增长最快，为1.6%；其后为西班牙、意大利和拉脱维亚，均为增长0.5%。同期，爱尔兰经济环比萎缩2.7%，奥地利经济环比萎缩0.3%。

一季度欧元区第一大经济体德国经济停滞不前，环比零增长。德意志银行经济学家表示，德国以“毫厘之差”避免了技术性衰退，预测今年经济增长率为零，原因是高通胀、加息以及预计下半年美国经济将陷入衰退。

荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基表示，欧元区各经济体环比增长差异或是欧元区经济再平衡的开始。德国经济模式显然受能源价格上涨、能源转型和全球贸易紧张局势影响最大。

当前，欧盟和欧元区一季度经济数据受到关注。尽管近来欧元区通胀率随着能源价格下降有所回落，但仍远高于欧洲央行设定的2%的目标，核心通胀率仍在继续攀升。

分析人士指出，通货膨胀和经济放缓就像跷跷板的两端。对欧洲央行和欧盟来说，刺激经济增长与抑制通胀之间的权衡是一个棘手问题。特别是3月份美国和欧洲多家银行接连“爆雷”并加剧市场动荡，引发对欧洲央行是否会被迫放慢或停止加息的质疑。

大多数经济学家预测，欧洲经济仍面临下行风险。牛津经济研究院经济学家罗里·芬尼西预计，2023年欧洲经济增长不会有实质性起色。高通胀和金融环境收紧将限制经济增长。

万神殿宏观经济学研究公司经济学家梅拉妮·德博诺说，受“银行贷款疲软拖累投资”影响，欧元区经济表现在二、三季度将“保持低迷”。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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