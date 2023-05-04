新华社纽约5月2日电 （国际观察）“病灶”未除 美国银行业危机远未结束

新华社记者刘亚南

美国摩根大通集团1日收购第一共和银行全部存款和绝大部分资产。今年3月以来，摩根大通等多家银行曾为第一共和银行提供流动性支持，但仍没有改变后者被接管的命运。

分析人士表示，美国银行业危机“病灶”未除，特别是立法和监管层面尚未真正着手改变现状，危机或将延续。

美国联邦储备委员会此前针对硅谷银行关门发布的调查报告指出，2008年国际金融危机后，美国2010年通过《多德－弗兰克法》加强对银行业的监管，但受党派利益和中小银行游说等影响，美国在2018年新立法放松了对中小银行的监管要求，给当前银行业危机埋下隐患。

不少业内人士表示，鉴于当前情况，美国银行业危机或将持续发酵。高盛集团前总裁加里·科恩认为，危机不会轻易结束，包括商业地产板块等在内的银行业务还会出现状况。

美国另类资产管理机构萨马拉阿尔法管理公司共同创始人兼首席执行官戴钟凯2日告诉新华社记者，利率风险带来的损失和商业地产贷款可能出现拖欠或违约是当下美国区域性银行面临的严重问题。区域性银行准备金能否满足需要，仍是市场盲点。

从宏观环境看，由于通胀仍处于高位，美联储预计在2024年之前降息的可能性不大，因此银行的账面亏损不会得到明显改善。与此同时，危机使得美国银行业收缩信贷，加大美国经济下行压力，还会带来银行不良资产和信贷损失增加等反作用，或将导致部分银行陷入“危机循环”。

摩根大通集团首席执行官杰米·戴蒙也承认，如果美国经济衰退、高利率持续，银行体系可能出现其他“裂缝”。

另外，美国银行业内部长期存在对高级管理人员奖励过多、追责较少的问题，成为当下银行业危机频发的重要原因。不少分析人士指出，银行高管在出现危机时往往已经“捞到好处”，并且不会因为危机被问责，这种情况在上世纪80年代和2008年出现金融危机时就已经显现，如今没有改观。

尽管拜登政府呼吁国会通过立法给予监管机构相关政策工具，让银行高管真正负起责任，但在共和党和民主党分别控制众议院和参议院的情况下，相关立法前景不确定性较大。而美联储在职权范围内强化监管需要履行公开程序，预计需要几年时间。因此，美国银行业积累的风险短期内无法有效化解，可能进一步暴露。

从市场来看，投资者对银行业危机的担忧没有明显缓解，包括太平洋西部银行等在内的区域性银行股票价格显著下跌。不少分析师表示，美联储加息等因素给金融体系带来巨大压力，银行业混乱不堪，今后市场上将出现更多针对区域性银行的做空行为。

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