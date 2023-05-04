新华社日内瓦5月2日电 通讯：在万国宫感受宋画和汉字的魅力

新华社记者陈俊侠 王其冰

当世界知识产权组织总干事邓鸿森的夫人敏琳坡士多熟练地提笔蘸墨，在宣纸上写下汉字“和”时，周围响起热烈而经久的掌声。

5月2日，40多个国家常驻联合国日内瓦办事处代表的夫人以及多个国际组织的女性负责人在日内瓦万国宫齐聚一堂，一起品评中国宋画和书法，就不同文化的交融等话题进行交流。

来自新加坡、拥有华人血统的敏琳坡士多十分喜爱中国文化，现场热闹的氛围让她不禁对书写汉字跃跃欲试。她说，“和”字代表和平，意味着“团结、和睦以及人、自然和环境的和谐相处”，她特别喜欢这个字。

当天展出的宋画复制品包括宋徽宗赵佶的《听琴图》、陈清波的《瑶台步月图》、杨世昌的《崆峒问道图》、梁师闵的《芦汀密雪图》等近百幅绘画，精湛的艺术表现令参观者叹为观止。

作为活动组织者之一，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使的夫人李文慈以解读现场展出的宋画为切入点，向大家简要介绍中国传统文化蕴含的深刻内涵和核心价值观，强调中华文化倡导“和而不同、美美与共”，期待通过加强文化交流增进各国人民间的了解和友谊，让文明交流互鉴为人类文明进步和世界和平与发展事业作出贡献。

她说：“每个国家都有自己的历史、传统、文化和生活方式，就像大自然中百花齐放让我们的生活变得丰富多彩。各国文化也有许多共同之处，正是文明的包容共生推动人类进步与发展。”

另一位组织者、中国常驻世贸组织代表李成钢大使的夫人李兵则向各位来宾展示了自己书写的小篆书法“山高流长”，并表示这幅字寓意“人与人的友谊像山一样的高、像流水一样长长久久。希望我们的友谊也山高流长！”

当天，活动现场还安排了写汉字、品中国茶和美食、竞猜中国文化谜题等活动。日内瓦联合国妇女协会主席艾库娜·塔纳蒂半开玩笑地说，来宾们都被中国美食和文化“宠坏了”。

巴基斯坦常驻世贸组织代表的夫人梅特·哈特梅耶尔十分喜欢中国文化，她在活动现场选择了一把写着“同舟共济”的扇子，并主动向周围人解释这四个字的含义。

她对记者说：“宋朝是中国历史上一个伟大的朝代，经济发达，艺术水平很高，我们可以从中国传统绘画中学到很多东西。”

日内瓦亚洲大使夫人协会主席玛杜·塞思表示，宋画展现了当时中国的美丽风景和日常生活，这样的文化交流活动使我们能够更好地欣赏和理解彼此。

印度常驻联合国日内瓦办事处代表的夫人苏什玛·潘迪曾长期在中国广州生活和工作，对中国绘画很有亲切感。她感谢中方“将这些美丽的文化作品带给日内瓦，带给世界”。

潘迪指着身边一幅宋画说：“中国约千年前的绘画就达到了极高水平，将自然与人和谐地融合在一起——我认为这就是中国人的信仰和中国哲学。”

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