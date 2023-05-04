人民网斯德哥尔摩5月2日电（记者殷淼）瑞典服务和通信联盟（简称Seko）2日宣布，如果无法与雇主就工作时间及休假问题达成协议，铁路交通领域约1200名联盟成员将从5月11日开始分三个不同阶段进行罢工。

据悉，瑞典服务和通信联盟是瑞典工会联合会的一个下属工会，涵盖民用、能源、国防、邮政、海员、电信、交通、医疗保健，以及公路铁路等九个行业的11万名成员。该组织最重要的任务是为所有成员争取良好的工资和条件，并代表签署集体协议为成员提供工作保障和工资增长的权利。

在Seko当天发布的一份媒体声明中称，其宣布罢工的主要原因是无法与雇主就延长工作时间的问题达成协议。其次是双方也未能在保障连续休假问题上达成一致。Seko还指出，需要采取措施减少火车司机的脆弱性，并要求雇主尽量减少单独驾驶火车的压力风险。

Seko表示，将有1200名成员分三个不同阶段进行罢工。第一阶段罢工将从5月11日下午3点开始生效。第二和第三阶段罢工将分别在5月15日和18日举行。

有报道称，如果罢工成为现实，那么将对瑞典首都斯德哥尔摩、哥德堡和马尔默等主要城市的地铁和城铁正常运营造成冲击，同时也将严重影响城市间的客货运交通运输。

(责编：贾文婷、常红)