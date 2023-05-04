人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：中国游客回归助力埃及旅游业加快复苏

2023年05月04日08:40 | 来源：新华网
小字号

新华社开罗5月3日电 通讯：中国游客回归助力埃及旅游业加快复苏

新华社记者姚兵

5月1日清晨，著名的埃及吉萨金字塔群景区入口处，数十辆私家车和旅游巴士排起长龙，售票窗口挤满游客，景区停车场一位难求……

“又见到越来越多中国游客了，我非常开心，”埃及导游阿姆鲁·蒂蒂站在金字塔前告诉新华社记者，“新冠疫情期间，大部分导游都在家里，没有收入，现在情况越来越好。”

蒂蒂曾到中国留学，说一口流利中文，主要接待中国游客。“今年以来，我每天都很忙碌，基本每周都接待旅行团。尽管非常累，但我很高兴向中国游客介绍埃及文化。”蒂蒂说完，又忙着给游客讲解金字塔的历史。

4月27日，埃及旅游促进局旅游办公室负责人穆罕默德·萨拉马在开罗接受新华社记者专访。新华社记者 隋先凯 摄

来自中国广东的游客陈艺鑫5月1日一早抵达开罗后，就来到金字塔景区。

“我们这次是9天8晚行程，除了在开罗游览金字塔和参观博物馆，还将前往南部的阿斯旺、卢克索以及红海边的胡尔加达。”陈艺鑫说，这是他自疫情暴发以来的首次出境游，选择埃及是出于对这个国家风景名胜充满好奇。

“（来埃及的）飞机上中国游客特别多，在这里不同的景点也见到很多中国人，感觉特别亲切。”他说。

这个“五一”假期，来自中国云南的游客徐苔林也选择来埃及旅游。她说：“一路上飞机座位都是满的，而且大部分都是中国旅客。”

“埃及也是文明古国，这一次选择这个国家，就是想探寻一下神秘的金字塔，”山西游客徐辰说，“我做了很多功课，这对孩子来说也是一次非常棒、非常神秘的探寻之旅。”

38岁的埃及导游阿巴斯·赛义德告诉记者，今年以来，中国游客回归埃及的势头十分强劲。“这不仅增加了埃及导游和其他旅游从业人员的收入，也促进了埃及旅游业发展。”

开罗一家旅行社的负责人艾哈迈德·福齐表示，中国有序恢复公民出境旅游后，埃及旅游业相关业务加快复苏。“中国将埃及列入首批试点恢复出境团队游目的地后，我们的生意越来越好了。”

为吸引更多游客，埃及旅游部门近期出台诸如落地签等一系列便利措施。

“当得知中国游客将重返埃及，我们就开始各方面准备工作，以吸引更多中国游客，”埃及旅游促进局旅游办公室负责人穆罕默德·萨拉马日前接受新华社记者采访时表示，“最重要便利之一是落地签证。我相信，这将有力促进中国游客来埃旅游。”

萨拉马表示，中国游客对埃及旅游业乃至经济至关重要，越来越多的埃及旅行社希望拓展中国游客业务。

5月1日，埃及导游阿姆鲁·蒂蒂在吉萨金字塔群景区介绍埃及旅游现状。新华社记者 隋先凯 摄

5月1日，游客在埃及吉萨金字塔群景区游览。新华社记者 隋先凯 摄

5月1日，游客在埃及吉萨金字塔群景区游览。新华社记者 隋先凯 摄

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部