新华社开罗5月3日电 通讯：中国游客回归助力埃及旅游业加快复苏

新华社记者姚兵

5月1日清晨，著名的埃及吉萨金字塔群景区入口处，数十辆私家车和旅游巴士排起长龙，售票窗口挤满游客，景区停车场一位难求……

“又见到越来越多中国游客了，我非常开心，”埃及导游阿姆鲁·蒂蒂站在金字塔前告诉新华社记者，“新冠疫情期间，大部分导游都在家里，没有收入，现在情况越来越好。”

蒂蒂曾到中国留学，说一口流利中文，主要接待中国游客。“今年以来，我每天都很忙碌，基本每周都接待旅行团。尽管非常累，但我很高兴向中国游客介绍埃及文化。”蒂蒂说完，又忙着给游客讲解金字塔的历史。

4月27日，埃及旅游促进局旅游办公室负责人穆罕默德·萨拉马在开罗接受新华社记者专访。新华社记者 隋先凯 摄

来自中国广东的游客陈艺鑫5月1日一早抵达开罗后，就来到金字塔景区。

“我们这次是9天8晚行程，除了在开罗游览金字塔和参观博物馆，还将前往南部的阿斯旺、卢克索以及红海边的胡尔加达。”陈艺鑫说，这是他自疫情暴发以来的首次出境游，选择埃及是出于对这个国家风景名胜充满好奇。

“（来埃及的）飞机上中国游客特别多，在这里不同的景点也见到很多中国人，感觉特别亲切。”他说。

这个“五一”假期，来自中国云南的游客徐苔林也选择来埃及旅游。她说：“一路上飞机座位都是满的，而且大部分都是中国旅客。”

“埃及也是文明古国，这一次选择这个国家，就是想探寻一下神秘的金字塔，”山西游客徐辰说，“我做了很多功课，这对孩子来说也是一次非常棒、非常神秘的探寻之旅。”

38岁的埃及导游阿巴斯·赛义德告诉记者，今年以来，中国游客回归埃及的势头十分强劲。“这不仅增加了埃及导游和其他旅游从业人员的收入，也促进了埃及旅游业发展。”

开罗一家旅行社的负责人艾哈迈德·福齐表示，中国有序恢复公民出境旅游后，埃及旅游业相关业务加快复苏。“中国将埃及列入首批试点恢复出境团队游目的地后，我们的生意越来越好了。”

为吸引更多游客，埃及旅游部门近期出台诸如落地签等一系列便利措施。

“当得知中国游客将重返埃及，我们就开始各方面准备工作，以吸引更多中国游客，”埃及旅游促进局旅游办公室负责人穆罕默德·萨拉马日前接受新华社记者采访时表示，“最重要便利之一是落地签证。我相信，这将有力促进中国游客来埃旅游。”

萨拉马表示，中国游客对埃及旅游业乃至经济至关重要，越来越多的埃及旅行社希望拓展中国游客业务。

5月1日，埃及导游阿姆鲁·蒂蒂在吉萨金字塔群景区介绍埃及旅游现状。新华社记者 隋先凯 摄

5月1日，游客在埃及吉萨金字塔群景区游览。新华社记者 隋先凯 摄

5月1日，游客在埃及吉萨金字塔群景区游览。新华社记者 隋先凯 摄

(责编：苏缨翔、刘洁妍)