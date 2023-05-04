新华社莫斯科5月3日电（记者华迪）俄罗斯总统新闻局3日发布消息说，乌克兰当天凌晨企图使用无人机对俄罗斯总统官邸克里姆林宫发动袭击，但被成功拦截。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克否认乌方发动袭击。

消息说，两架无人机瞄准克里姆林宫，俄军方和情报部门采取措施成功拦截。无人机坠落碎片未对克里姆林宫内人员和财产造成损失。

俄总统新闻秘书佩斯科夫当天稍晚时说，袭击发生时，俄总统普京未在克里姆林宫，也没有在此次事件中受伤。袭击发生后，普京在其位于莫斯科郊外的新奥加廖沃官邸照常工作。

佩斯科夫说，俄方将本次袭击视为一起有计划的恐怖袭击事件，是一起企图在胜利日前夕暗杀普京的行动。俄总统新闻局强调，俄方保留在合适的时间和地点针对袭击作出回应的权利。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克3日接受乌克兰国家通讯社专访时表示，乌方没有袭击克里姆林宫，乌方袭击目标仅限于乌被占领土上的军事设施。

据乌克兰《真理报》3日报道，乌克兰总统新闻秘书尼基福罗夫当天表示，就无人机袭击事件乌方没有可提供的相关信息，并说乌总统泽连斯基已反复表示乌方所有武装力量将用于收复自身领土而无意攻击他国。

俄罗斯将于5月9日举行胜利日阅兵。（参与记者：李东旭 李铭）

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