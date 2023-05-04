新华社开罗5月3日电（记者王尚）萨那消息：联合国也门问题特使格伦德贝里3日表示，他在也门首都萨那与胡塞武装领导人进行了“积极的接触”。

格伦德贝里当天在萨那国际机场召开新闻发布会说，他5月1日抵达萨那后与胡塞武装领导层进行了“坦率、详细且富有建设性”的讨论。他对目前也门和平进程出现的“积极和建设性氛围”感到鼓舞，并表示期待与胡塞武装、也门政府以及沙特阿拉伯和阿曼进行进一步的会谈。他同时呼吁也门交战各方采取更主动措施，尽快结束该国多年的战争。

此外，格伦德贝里还敦促也门交战各方扩大通往胡塞武装控制区的人道主义援助通道，增加萨那国际机场的商业航班数量并进一步开放位于红海的荷台达港口。

新闻发布会结束后，格伦德贝里乘专机前往也门南部港口城市亚丁会见也门政府官员，商讨停火协议相关事宜。

近期，随着沙特与伊朗恢复外交关系，也门和平进程也出现积极进展。4月6日，也门政府高级官员在沙特首都利雅得与沙特国防大臣哈立德·本·萨勒曼举行会谈，商议全面恢复也门和平路线图，并讨论了组建包含胡塞武装在内的联合政府的可能方案。9日，胡塞武装高级官员迈赫迪·马沙特在萨那会见沙特驻也门大使穆罕默德·贾比尔率领的沙特代表团，双方讨论了续签2022年10月到期的停火协议等议题。

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