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美联储再次上调联邦基金利率目标区间25个基点

2023年05月04日06:52 | 来源：新华网
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　　新华社纽约5月3日电（记者刘亚南）美国联邦储备委员会3日结束为期两天的货币政策会议，宣布再次将联邦基金利率目标区间上调25个基点到5%至5.25%之间。

　　这是美联储自2022年3月进入本轮加息周期以来第10次加息，累计加息幅度达500个基点。

　　美联储在当天发表的声明中说，美国第一季度经济活动温和扩张，近几个月新增就业岗位强劲，失业率依然处于低位，通货膨胀仍处于高位。美国银行体系健康和富有韧性，家庭和企业信贷条件的收紧很可能会令经济活动、雇佣和通胀承压，这些影响的程度依然不确定。

　　声明说，美联储公开市场委员会依然高度关注通胀风险，为实现就业和通胀目标，公开市场委员会成员一致同意把联邦基金利率目标区间提高至5%至5.25%。美联储将继续按照此前公布的计划减持美国国债和机构债券，并致力于把通胀率降至2%的目标水平。

　　美联储主席鲍威尔在会后举行的记者会上表示，当天结束的货币政策会议没有做出暂停加息的决定。如果需要更加约束性的货币政策，美联储准备这样做。通胀的回落将需要一些时间，很可能在需求和就业市场进一步走弱后再考虑降息才是合适的。

　　鲍威尔还表示，自3月初以来，美国银行业情况整体改善，美国银行业健康和富有韧性，美联储将继续监控银行业状况，致力于从银行危机中吸取教训并防止类似情况再次发生。

(责编：胡永秋、袁勃)

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