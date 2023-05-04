新华社日内瓦5月2日电 （记者陈斌杰）在2日于瑞士日内瓦举行的世界贸易组织补贴与反补贴措施委员会春季例会上，中国与会代表对美国歧视性补贴政策和措施提出批评，呼吁世贸组织对此类补贴措施进行有效监督。

中方代表在发言中指出，美国出台的《通胀削减法案》中存在贸易扭曲性、歧视性补贴措施，该法案借绿色之名，行保护主义之实，通过一系列政策设计，为巨额补贴披上绿色外衣，为本国企业攫取不正当竞争优势。

中方代表说，美国任意解释“自由贸易协定”，严重破坏全球贸易规则，在关键矿产领域构筑“小院高墙”，扰乱全球产业链供应链。美国的相关政策和措施催生电动汽车补贴“逐底竞争”，迟滞发展中成员绿色转型进程，加速全球绿色经济治理的碎片化。

中方代表指出，美国出台的《芯片与科学法案》提供的产业补贴总额最高可达1100多亿美元，美国通过补贴来干预市场资源配置，体现了其在产业补贴问题上“严以待人”“宽以律己”的双重标准。

中方代表表示，美国芯片补贴政策与出口管制措施密切配合，形成“组合拳”，严重扰乱全球半导体供应链，体现了美国在贸易领域的“冷战思维”和“霸凌”行径，不仅严重损害中方利益，也伤及包括美国自身及其盟友在内的各方切身利益。

中方代表呼吁世贸组织对美方违反世贸组织规则的做法加强监督，世贸组织成员共同维护全球半导体供应链价值链的稳定和韧性。

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 17 版）

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