郑宗文

一段时间以来，美国一些政客、智库、媒体不断刮起渲染“中国威胁论”的歪风，甚至刻意炒作美国和中国未来几年可能在台海问题上爆发冲突。这些论调以陈旧不堪的冷战思维和霸权逻辑看待中美关系，给两国关系良性发展制造了诸多不和谐的杂音。

解构美方这些不负责任的论调，不难发现其中的老套路。一是政客放风喊话，比如美空军机动后勤司令部司令米尼汉向下属发送备忘录，渲染“2025年美中将发生战争”。二是智库摇旗呐喊，比如美国兰德公司、美国国际战略研究中心等大型智库煞有介事搞所谓“台海战争”的兵棋推演，臆测中美冲突的结果。三是媒体跟风炒作，一些媒体刊登文章渲染“红色警戒”，炒作“即将到来的冲突”。这些操弄有着极其阴险的政治目的，那就是通过渲染战争制造“寒蝉效应”，将整个西方牢牢绑在美国对华遏制的战车上，破坏中国的外部发展环境，推动同中国的“脱钩断链”和“新冷战”。

美国政客渲染美中冲突对抗论调，损人不利己。当前美国经济增长乏力，通胀高企，基础设施凋敝。疫情3年美国公共债务由22万亿美元暴增至31万亿美元。美联储去年以来激进加息，大幅推高全球融资成本，加剧国际资本无序流动。这不仅导致美欧一些银行破产或被收购，也加重了新兴市场和发展中国家的困难。美联储的信用受到了严重削弱，美元霸权地位不断动摇。面对美国内政治失能、经济失衡、社会失序等顽症，面对枪支暴力泛滥、贫富差距拉大、种族矛盾加深等痼疾，面对国内民众的不满情绪，美国政客不仅不聚焦经济民生，反而试图向外转移矛盾，执念于一场臆想的战争。美国越是擂响战鼓，其财政窟窿不断扩大与军费开支膨胀、军事实力下降等诸多矛盾张力就越加凸显，其“皇帝的新装”就越会被世人所看穿。

得道多助失道寡助。美国鼓噪对华战争孤掌难鸣。发展是绝大多数国家的首要任务，谁鼓噪战争，谁就站在大多数国家的对立面。美国《纽约时报》的评论文章认为：“如果说21世纪初有哪个国家在寻求称霸世界、胁迫他国、藐视规则的话，那就是美国。”屡屡发起军事行动造成难以计数的平民伤亡、到处挑动地缘冲突引发局势动荡、肆意挥舞制裁“大棒”打击他国经济民生……美国霸权行径危害世界和平与发展。

当前，美国不断拱火浇油，推动乌克兰危机向长期化、扩大化方向发展。一些西方国家追随美国对俄罗斯实施制裁，引发明显反噬效应，多国经济状况不佳，通货膨胀严重，民众承受沉重负担。越来越多的国际人士站出来批评美国自私自利的霸权本质。巴西总统卢拉日前表示，“我们必须说服那些提供武器、鼓励战争的国家停止（这样的行为）”“欧盟必须开始谈论和平”。法国总统马克龙表示，法国不会在台湾问题上当美国的附庸，法国或欧洲不应卷入这场危机。

历史已经并将继续证明，挑动中美对抗冲突是危险歧途，推动中美合作共赢才是沧桑正道。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。遵守国际关系基本准则和中美三个联合公报，这是双方管控矛盾分歧、防止对抗冲突的关键，也是中美关系最重要的防护和安全网。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。中美关系要走出当前困境，关键在于美方必须摒弃零和博弈的迷思，放下围堵遏制中国的执念，停止破坏中美关系的言行。

在实现中华民族伟大复兴的道路上，中国始终高举的是和平、发展、合作、共赢的大旗，阔步前行的是构建人类命运共同体的大道。中国身正不怕影子斜，骨硬不怕邪霸压，中国永远不会称霸，同时任何人都不要指望中国吞下损害自身主权、安全、发展利益的苦果。美国一些势力企图通过贩卖战争焦虑来实现“政治充值”，给中国发展挖坑设陷，阻挡中华民族伟大复兴进程，这个图谋决不会得逞。

（作者为国际问题观察员）

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 17 版）

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