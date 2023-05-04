人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

挑动中美对抗冲突是危险歧途

郑宗文
2023年05月04日05:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　一段时间以来，美国一些政客、智库、媒体不断刮起渲染“中国威胁论”的歪风，甚至刻意炒作美国和中国未来几年可能在台海问题上爆发冲突。这些论调以陈旧不堪的冷战思维和霸权逻辑看待中美关系，给两国关系良性发展制造了诸多不和谐的杂音。

　　解构美方这些不负责任的论调，不难发现其中的老套路。一是政客放风喊话，比如美空军机动后勤司令部司令米尼汉向下属发送备忘录，渲染“2025年美中将发生战争”。二是智库摇旗呐喊，比如美国兰德公司、美国国际战略研究中心等大型智库煞有介事搞所谓“台海战争”的兵棋推演，臆测中美冲突的结果。三是媒体跟风炒作，一些媒体刊登文章渲染“红色警戒”，炒作“即将到来的冲突”。这些操弄有着极其阴险的政治目的，那就是通过渲染战争制造“寒蝉效应”，将整个西方牢牢绑在美国对华遏制的战车上，破坏中国的外部发展环境，推动同中国的“脱钩断链”和“新冷战”。

　　美国政客渲染美中冲突对抗论调，损人不利己。当前美国经济增长乏力，通胀高企，基础设施凋敝。疫情3年美国公共债务由22万亿美元暴增至31万亿美元。美联储去年以来激进加息，大幅推高全球融资成本，加剧国际资本无序流动。这不仅导致美欧一些银行破产或被收购，也加重了新兴市场和发展中国家的困难。美联储的信用受到了严重削弱，美元霸权地位不断动摇。面对美国内政治失能、经济失衡、社会失序等顽症，面对枪支暴力泛滥、贫富差距拉大、种族矛盾加深等痼疾，面对国内民众的不满情绪，美国政客不仅不聚焦经济民生，反而试图向外转移矛盾，执念于一场臆想的战争。美国越是擂响战鼓，其财政窟窿不断扩大与军费开支膨胀、军事实力下降等诸多矛盾张力就越加凸显，其“皇帝的新装”就越会被世人所看穿。

　　得道多助失道寡助。美国鼓噪对华战争孤掌难鸣。发展是绝大多数国家的首要任务，谁鼓噪战争，谁就站在大多数国家的对立面。美国《纽约时报》的评论文章认为：“如果说21世纪初有哪个国家在寻求称霸世界、胁迫他国、藐视规则的话，那就是美国。”屡屡发起军事行动造成难以计数的平民伤亡、到处挑动地缘冲突引发局势动荡、肆意挥舞制裁“大棒”打击他国经济民生……美国霸权行径危害世界和平与发展。

　　当前，美国不断拱火浇油，推动乌克兰危机向长期化、扩大化方向发展。一些西方国家追随美国对俄罗斯实施制裁，引发明显反噬效应，多国经济状况不佳，通货膨胀严重，民众承受沉重负担。越来越多的国际人士站出来批评美国自私自利的霸权本质。巴西总统卢拉日前表示，“我们必须说服那些提供武器、鼓励战争的国家停止（这样的行为）”“欧盟必须开始谈论和平”。法国总统马克龙表示，法国不会在台湾问题上当美国的附庸，法国或欧洲不应卷入这场危机。

　　历史已经并将继续证明，挑动中美对抗冲突是危险歧途，推动中美合作共赢才是沧桑正道。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨。遵守国际关系基本准则和中美三个联合公报，这是双方管控矛盾分歧、防止对抗冲突的关键，也是中美关系最重要的防护和安全网。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。中美关系要走出当前困境，关键在于美方必须摒弃零和博弈的迷思，放下围堵遏制中国的执念，停止破坏中美关系的言行。

　　在实现中华民族伟大复兴的道路上，中国始终高举的是和平、发展、合作、共赢的大旗，阔步前行的是构建人类命运共同体的大道。中国身正不怕影子斜，骨硬不怕邪霸压，中国永远不会称霸，同时任何人都不要指望中国吞下损害自身主权、安全、发展利益的苦果。美国一些势力企图通过贩卖战争焦虑来实现“政治充值”，给中国发展挖坑设陷，阻挡中华民族伟大复兴进程，这个图谋决不会得逞。

　　（作者为国际问题观察员）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月04日 17 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部