据新华社北京5月3日电 国际货币基金组织（IMF）日前发布亚太地区经济展望报告，预计2023年亚太地区经济增速为4.6%，高于2022年3.8%的增幅。其中，中国经济有望增长5.2%，将成为拉动亚太地区增长的关键因素。

报告指出，尽管世界经济充满挑战，但亚太地区经济仍充满活力，这主要归因于中国经济快速恢复，以及印度经济增长保持韧性。预计亚太地区对今年全球经济增长的贡献率将高达70%。

报告说，虽然中国经济面临国际需求下降、一些主要经济体收紧货币政策等不利因素，但国内需求保持旺盛，为经济增长提供了新动能。

报告预测，2023年亚太地区发达经济体经济将增长1.6%，其中澳大利亚、日本、韩国经济分别增长1.6%、1.3%和1.5%；新兴市场和发展中经济体增长5.3%，其中印度、印度尼西亚、马来西亚、泰国经济分别增长5.9%、5%、4.5%和3.4%。

根据IMF今年4月发布的最新预测，2023年全球经济将增长2.8%，中国对今年全球经济增长的贡献率将达34.9%。

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 03 版）

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