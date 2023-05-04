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“为全球市场带来机遇和动力”

2023年05月04日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年“五一”假期，中国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。作为出境团队游试点恢复后的首个长假，今年“五一”假期中外航空公司预计执行3500班国际客运航班。国际社会对此高度关注，认为火热的假日经济充分彰显中国经济的韧性、潜力和活力，将为世界经济复苏注入强大动力。

　　巴西《经济价值报》报道说，今年“五一”假期，中国国内酒店及机票预订十分火爆。除文旅休闲、餐饮服务等行业外，中国汽车等耐用品的消费也在逐渐恢复。

　　肯尼亚首都调频广播电台报道称，中国在线旅行平台的机票、火车票和酒店“五一”假期的预订量均超过2019年同期水平，体现了中国服务业的强劲增长态势。

　　《日本时报》网站报道称，“五一”假期，中国国内旅游预订火爆，消费市场复苏势头强劲。

　　新加坡《联合早报》报道称，新加坡成为不少中国游客“五一”假期出境游的第一站，部分旅游景点“一票难求”，一些店铺生意增加两到三成。

　　巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心高级顾问哈桑·达乌德表示，今年“五一”假期中国旅游休闲消费市场表现亮眼。从各项经济指标以及政策的前瞻性、稳定性和执行力来看，中国经济展现出强劲发展活力，世界对中国经济充满信心。

　　“‘五一’假期的各项数据都展现中国民众强大的消费潜力，表明中国消费市场强劲复苏。”泰国国家研究院泰中战略研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，中国持续推出扩内需、促消费的有力举措，经济运行持续好转。大量中国游客将泰国作为假期出境游首选地，带动泰国旅游业加速恢复。

　　泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示，今年中国经济开局良好，一季度中国国内生产总值同比增长4.5%，社会消费品零售总额同比增长5.8%。消费作用的凸显展现了中国经济澎湃的内生动力。“五一”假期第一天，中国铁路发送旅客就达1966.1万人次，创历史新高。此外，“五一”假期中国出境游机票预订量大幅提升，带动了其他国家旅游业的发展。目前每天到访泰国的中国游客人数在1万左右，基本恢复到疫情前1/3水平。

　　埃及《金字塔报》网站报道称，“假期中国消费市场表现出十足活力，彰显了中国经济的蓬勃生机，也为世界经济复苏带来信心和希望”。报道说，消费是中国经济稳定运行的“压舱石”，也是拉动经济增长的主要动力。中国巨大的消费潜力将有力带动全球经济发展。

　　据沙特阿拉伯《利雅得报》网站报道，中国旅游需求在今年“五一”假期迅速复苏，尤其是海外航班预订量增加，进一步带动了全球消费和旅游业复苏，全球投资者都对中国旅游需求增长持乐观态度。

　　“民众对生活与发展的需求和期待始终是中国经济发展的不竭动力。”哈桑·达乌德表示，中国国内消费市场发展水平快速提升，新的经济增长点和消费热点层出不穷，新的消费习惯、消费观念正在形成，民众更有能力和意愿为更好的生活质量消费，这进一步拓展了市场空间，为中国经济发展注入新动力。“世界期待中国经济继续企稳向好，为全球市场带来机遇和动力。”

　　（本报北京、伊斯兰堡、曼谷、开罗、迪拜、里约热内卢、内罗毕5月3日电  记者崔琦、程是颉、赵益普、沈小晓、张志文、时元皓、黄炜鑫，林天昊、殷乐、冷江涛对本文亦有贡献）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月04日 03 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

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