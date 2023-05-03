本报记者 秦瑞杰 刘晓宇 谢佳宁 龚 鸣

全面推进乡村振兴是新时代中国建设农业强国的重要任务。近日，3位外国人士接受本报记者采访，结合他们在中国农村地区的经历，讲述他们观察到的中国全面推进乡村振兴的实践和成果，展现了中国经验对促进世界减贫和发展的积极意义。

“只有重视科技，才能做大产业、赢得市场”

西北大地，春夏之交，气温逐渐升高。宁夏回族自治区石嘴山市平罗县一座大棚内，甜瓜正沐浴阳光，积蓄养分，这是决定果蔬品质的重要生长期。32岁的土耳其小伙穆文德穿梭于瓜田间，摘瓜、称重、观察、测甜……瓜地里一共20多个试种品种，穆文德每天都要反复巡查。

平罗县是首批区域性良种繁育基地之一。这里95%以上的种子销往28个省份，与国内外160多家客商建立了长期业务合作，种子总产达2100多万公斤，总产值达4.2亿元。小种子做成大产业，这是平罗县推动乡村振兴的特色产业之一，也是农民增收的重要支柱。

6年前，穆文德进入平罗县一家制种公司工作，从一名外贸翻译成长为育种人才，对当地科学育种的做法感受颇深。“大小适中，纹路清晰，肉质绵密，甜度适当……”一边细细品尝甜瓜，穆文德一边用阿拉伯语和中东客户远程交流着甜瓜的各项参数。他表示，抗病性强、产量高、耐储存，是大多数客户对产品的要求。“只有掌握了先进的育种技术，才能在颜色、口感、形状等方面创新育种，满足市场的多元需求。”

“在平罗县，政府特别重视技能培训，时常能看见专家对种植户进行现场指导。”穆文德说，当地与许多科研院所建立了技术合作关系，引进科研专家，建立了农民实训基地。“企业+农户”的技术互助模式提升了种子产业的效益，“在龙头企业的帮助下，越来越多的农民掌握了科学种植的方法。如今在田间地头，能遇到不少‘土专家’，掌握的知识比我还多”。

“只有重视科技，才能做大产业、赢得市场。育种技术的一个小突破，都会给作物质量和产量带来巨大提升。”穆文德说，平罗县种子产业成功转型，正得益于此。6年来，穆文德帮助企业培育瓜菜新品种70余个，还将“平罗种子”卖到中东、美洲、非洲、亚洲等地区的27个国家。“宁夏有许多特色农产品，可以积极开拓国外市场，我希望通过自己的努力，帮它们之间搭建互惠互利的桥梁。”

“中国农民的思想越来越开放”

春日暖阳，晒得福建省福州市沿街的棕榈树油油发亮。福建农林大学植物保护学院瑞典籍教授扬·奥尔森起了个大早，拎着购物袋穿街过巷，不一会儿，就到了农贸市场。点开手机翻译软件，奥尔森和商贩娴熟地讨价还价，一条大黄鱼和几样蔬菜便装满了购物袋。

“在中国，完善的交通网络和发达的电商渠道，让农产品进入城市更加高效，带动了乡村产业振兴。”2016年，奥尔森从瑞典来到中国，被福建农林大学聘为外籍教授，从事植物与细菌互作机制研究。他说：“我的研究方向受到学校重视，获得科研资金支持，我也有了不少机会去中国农村走走看看。”

奥尔森经常去福建龙岩市的农村调研，体验生产生活，和农民面对面交流。在田间地头，当地农民现场直播卖农货，令他惊叹不已：“中国的网络基础设施已经深入农村地区，没想到农民能以如此新潮的方式出售农产品。在这里，我看到了乡村振兴实实在在的成果。”

在村民活动中心，三五成群的年轻人直播推介当地鹰嘴桃；乡村间崭新的柏油路上，快递车辆来来往往；村中的电商超市里，村民正在打包各种新鲜农产品……龙岩市武平县城厢镇尧禄村的热闹景象，给奥尔森留下深刻印象。当地围绕鹰嘴桃等特色农产品，发展起专业合作社、果蔬园采摘等项目，乡村旅游日渐红火。村里仓库存放的农产品堆成了小山，奥尔森颇为好奇：“你们不担心这些货卖不完吗？”“不会的，我们村农产品是面向全国大市场。”一名戴着眼镜的年轻村民回答说。

“中国农民的思想越来越开放。”奥尔森告诉记者，他与师生团队在农村采样调研时，有村民主动给他送上稻秧，并表示“相信科技的力量”。奥尔森感叹说：“这种科学素养是长期教育和科普的成果，是推动乡村振兴的重要因素。”

出身瑞典渔民家庭，奥尔森对福建海产品情有独钟，经常去海鲜码头“淘货”。语言不通怎么办？“不用担心，大多数沿海渔民经常和外国人做生意，简单的外语难不倒他们！”奥尔森说，“中国打赢脱贫攻坚战受到全世界关注，随着乡村振兴的推进，越来越多的中国土特产正走出中国，走向世界！”

“这是促进减贫、增进社会福祉的新路径”

在墨西哥中部普埃布拉州的山区，当地苹果果农参与了一项数字乡村项目。通过数字营销、电子商务平台、智能支付和物流系统，他们拓宽了苹果销路，利润提高了20%。一些果农正在考虑开发增值产品，比如生产有机苏打水和苹果酒，开设旅馆供客人体验苹果采摘、制作馅饼和果酱等。

万里之外的这一幕，与中国知名“电商示范村”——浙江省杭州市临安区白牛村息息相关。几年前，墨西哥青年安德智到白牛村参观学习，数字经济赋予乡村的活力令其深感震撼。安德智随后4次访问白牛村，深入了解当地电商发展的秘诀。2020年，安德智通过墨西哥数字乡村项目，将中国电商“致富经”带回家乡。仅两年时间，项目就培训了8000多名大学生，让1500多家小微企业走上电商之路，让许多乡村特色产品成功“触网”。

在白牛村，家家户户卖核桃、搞电商，村里“充满自豪和希望的氛围”；分拣、加工、包装、物流，村民有条不紊地分工协作；村民工作配备了计算机，村里随处可见漂亮的房子、汽车和餐厅……几年前在白牛村看到的场景，让安德智至今难忘：“一个深藏大山的小山村，电商销售额达到数亿元，白牛村是电商生态的典范。能够见证包容性数字化转型为中国乡村带来的迅速发展，我感到非常荣幸。”

安德智认为，中国农民利用电子商务平台、数字支付工具以及智能物流，参与到数字经济发展的大潮中，成功实现了市场多元化和收入的增加。财富的积累让农民在生产过程中有能力引入更好的技术、增加研发方面的投资，进一步提高农产品质量，提高生产力和利润水平，形成了很好的良性循环。“这也吸引更多年轻人回到村里寻找工作机会，电商赋予了年轻人创业和成长的空间，乡村更加热闹，发展前景可期。”安德智说。

“因为白牛村，我找到了一生挚爱的事业……”去年，在写给白牛村的感谢信里，安德智深情讲述了自己受白牛村启发、推广中国农村电商经验的经历。他告诉记者：“在白牛村的见闻彻底改变了我的生活，我相信这一发展模式可以而且应该推广到世界其他地方，这是促进减贫、增进社会福祉的新路径。在促进乡村振兴方面，中国经验具有启迪和借鉴意义。”

《 人民日报 》（ 2023年05月03日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)