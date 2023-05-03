叶晓楠 王圣婴

4月22日，非洲青年参观山东省潍坊市前阙庄村东篱田园综合体番茄大世界的智能恒温温室。

4月19日，非洲青年乘坐高铁赴山东交流体验。

4月18日，在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心，非洲青年体验中国传统乐器古琴。

4月17日，非洲青年游览北京居庸关长城。

4月22日，在山东省青岛市八大关街道太平角社区，非洲青年路遇当地社区文艺队，融入其中、即兴共舞。

“提到中国，你们会首先想到什么？”“和平”“发展”“繁荣”“美丽”……4月17日，在北京宋庆龄故居举行的联谊活动中，非洲青年们纷纷在手中的纸板上写下对中国的第一印象。“很高兴来访问这片神奇又美丽的土地，我愿意将在中国的所见所闻告诉更多非洲朋友。”毛里求斯全国青年委员会执行委员穆罕默德·尤利说。

近日，第七届中非青年大联欢举行，活动以“凝聚青春梦想，奋进中非合作新征程”为主题，由外交部、中国宋庆龄基金会、山东省人民政府主办。在一周的时间里，来自48个非洲国家和非洲联盟的49名青年代表访问北京和山东两地，参加中非青年对话会、参观中国共产党历史展览馆、参访高科技企业和乡村振兴示范片区等，通过实地考察和相互交流，更加深入地了解中国。

中国宋庆龄基金会主席、中国非洲人民友好协会会长李斌在开幕式致辞中说，青年是中非关系的未来。希望来自中非合作论坛非方成员的青年朋友，借此机会走进中国的城市乡村，了解真实、全面、立体、生机勃勃的中国，体验中国日新月异的发展。

“中国有很多传统工艺技巧值得我们学习”

循着海棠花香，非洲青年来到北京宋庆龄故居。这是他们本次“打卡”中国历史文化的第一站。

新中国成立后，宋庆龄作为国家领导人，在北京、上海等地多次会见和接待了几内亚、加纳、阿尔及利亚、坦桑尼亚等非洲国家领导人和少年儿童，为中非友好事业作出了重要贡献。参观宋庆龄生平展时，非洲青年们一边听取介绍，一边观看宋庆龄与非洲友人的合影，倍感亲切和激动。

他们表示，参观宋庆龄故居的时间虽短，但宋庆龄的崇高精神给大家留下了深刻的印象。宋庆龄是一名伟大的中国女性，关心世界的和平与发展。作为非洲青年，要付出更大的努力，让非洲的孩子过上更好的生活，实现国家经济的增长和发展。

“通过在故居的参观，我学到了很多。”来自圣多美和普林西比的圣普国家中学教师卡洛斯说，“中国非常重视历史文化的保护，这对于历史和现实来说，都是一件很好的事情。”

相比于故居里的设施摆放，喀麦隆中等教育部汉语教育总督学迪厄多纳马对走廊上张贴的展板更感兴趣，除了倾听讲解员的讲述，他还细致地将展板上的内容一一记录下来。“文化是友好交流的重要纽带。我想要深入了解中国历史，为国际中文教育贡献更多力量。”

提到中国的名胜古迹，许多人都会立即想到长城，非洲青年也不例外。在他们心中，长城是中国最著名的世界文化遗产之一。

“不到长城非好汉！”春日里的居庸关长城雄伟壮阔，漫山遍野山花盛开，合影留念时，非洲青年们兴奋地喊出了这句在中国家喻户晓的话。

在参观长城的过程中，志愿者们设置了知识问答、团队协作等关卡，需要回答与中华传统文化、历史有关的知识。为了获得“通关令牌”，来自赤道几内亚的埃斯塔尼斯劳·门巴一路冲在前面，在连连答对几道题后，埃斯塔尼斯劳的明信片上盖满了通关印章。在沿途碰到中国游客时，他用中文热情地和他们交谈：“这里的台阶又险又陡，大家坚持！”爬到高处，非洲青年们看到远处有高铁从长城脚下疾驰而过，纷纷为这样壮观的景象驻足，邀请身边的志愿者一同拍照，定格此刻的场景。

在长城脚下，埃及众议院外事委员会副主席塔里克显得十分悠闲。“这不是我第一次来爬长城了”，塔里克已经是多次来到中国访问交流，“每一次我都会为长城的壮丽庄严而感到震撼，这是中国悠久历史和文化的象征，也是世界的一大奇迹。”

在走访名人故居、参观名胜古迹后，非洲青年们走进中国宋庆龄青少年科技文化交流中心，参与印染、活字印刷、陶瓷、木艺等中国传统文化体验项目。欢声笑语里，中非文化得到了交融。

来自布基纳法索的阿米拉惊叹于中国的印染技艺，她将印染的全过程拍摄记录下来，希望能够回去向朋友们讲述这段奇妙的中国之旅。“中国有很多传统工艺技巧值得我们学习，我要把这些趣事分享给我的非洲朋友，我相信未来会有更多非洲青年像我一样了解中国、爱上中国。”

在体验活字印刷时，非洲青年们纷纷选择了“海内存知己，天涯若比邻”这句中国古诗。中非共和国潜力网主编帕特里克率先完成了作品，小心翼翼放进随身的背包里。“我以前就非常喜欢中国古诗、谚语，我知道这句话有着深刻含义，就像在形容我们的友好关系，青年要为合作发展作出更多贡献。”

“我看到了中国发展成就的真实写照”

参观中国共产党历史展览馆、乘坐中国高铁、参观中国重汽博物馆、领略九女峰乡村振兴示范区产村融合的华丽蝶变……从城市到乡村，从农业到工业，非洲青年们见证了中国式现代化的发展成果，对中国的发展成就有了更全面的认识。

在中国共产党历史展览馆里，无论是珍贵的文物实物、详实的档案资料，还是生动的图片视频、逼真的复原景观，都让非洲青年们徜徉其中，进一步理解了中国共产党的奋斗历程。

血战湘江、强渡乌江、爬雪山、过草地……展览馆内“4D+六面”全息影院通过数字科技立体直观地还原了长征场景，红军战士勇往直前的钢铁意志，感动了所有参观者。来自利比里亚的全非洲学生联盟主席瓦尼·阿利乌·贾西感叹：“在如此艰难的环境中，中国共产党人坚持下来，非常了不起！中国共产党人英勇无畏的精神传承至今。”

在中国共产党历史展览馆的“飞越中国”项目，中非青年们坐上了“飞行器”，俯瞰美丽中国的多彩画卷，飞临中国重大工程项目。逼真的现场感，让中国的大好河山触手可及，让中国的重大科技成就近在眼前。观看结束时，大家喊着说：“太精彩了！再来一次！”

在观众留言册上，来自马拉维的奇方多·马坎德写下了自己的思考：“我看到中国以独特的方式记录革命先辈奋斗和创业的历史，这能使后人明白高质量发展的成果从哪里来。其他国家也应该这样做，让我们的青年更多地接受历史教育。”

在山东，非洲青年们先后参访了济南、泰安、潍坊、青岛等4个城市，感知中国式现代化的生动图景。

行走在中国重汽博物馆，一张张珍贵的老照片成为中国重型汽车制造工业从无到有、从弱到强的生动写照，生动展示了汽车工业的改革发展历程；穿梭在潍坊市前阙庄村东篱田园综合体番茄大世界的智能恒温温室，一串串红彤彤的番茄悬挂在钢架两侧，令人垂涎欲滴；进入青岛八大关街道太平角社区，一项项完备周到的社区服务让大家竖起大拇指点赞，路遇当地社区文艺队，青年们融入其中、即兴共舞……

“在参观中，我看到泰山既有美丽的自然风光又有现代化的设施，乡村振兴示范区、数字农业区既保留了传统的特征又利用现代化手段进行了升级。在我看来，中国的发展更多体现了自然与科技的融合，这是很有创新性的尝试。”塞舌尔贸易公司市场分析师弗兰西斯·伍德考克说。

“在这里，我看到了中国发展成就的真实写照。”来自肯尼亚的埃诺克·穆霍拉·西科利亚在人群中总是很显眼，在参观中，他常常手持拍摄设备，记录中国发展的成果。“中国发展的伟大成就给非洲发展带来了重要启示，为非洲国家努力克服发展中的挑战提供了强有力的鼓舞。非洲可以借鉴中国的成果，为我们的人民开创更加美好的未来。”

积极投身中非友好合作的伟大事业

在许多非洲国家，中国产品十分走俏，早已融入非洲人民的日常生活。

“提到中国，大家首先会想到‘中国制造’。”弗兰西斯·伍德考克热情地介绍，“在塞舌尔的市场上，服装、鞋子等生活用品有很多来自于中国。在我身边，有很多朋友都在用中国生产的华为手机，频繁的贸易往来对双方发展都有很多好处。”

4月19日，青年代表们走进外交部蓝厅，分享对中非交流的见解。“非中交流为双方青年提供了很好的机会，可以增进相互了解。”加蓬外交部亚洲司中国处处长卡丽娜说，“中国和加蓬的交往对双方都非常有利，也在基础设施、医疗、教育等领域取得了实实在在的成果。我们为这一切感到欣慰，并期待未来会有更加密切的合作。”

4月20日，在山东济南，中非青年举行了对话会，49名非洲青年代表、30余位非洲留学生代表、山东省青年代表及山东援非医疗队员代表等150余名中非青年参加活动。对话会上，中非青年围绕“胸怀天下：做中非传统友谊的传承者”“展望未来：做中非合作的创新者”“知行合一：做中非友好的贡献者”三个议题进行了对话。中非青年代表们结合自身经历，畅谈对中非传统友谊及新时代中非命运共同体的理解及感悟，共同畅想中非合作的美好未来。

在交流中，中非青年代表们普遍提到，在援助非洲国家完善基础设施的过程中，中国发挥了重要作用。

中国电建集团山东电建三公司赵建德曾在摩洛哥、南非等地参与电站项目建设，他对中非绿色发展合作有着深刻的体会。“这些清洁能源项目的建设不仅为非洲人民带来了实实在在的好处，同时也为中非新能源合作打下了坚实基础，为非洲实现经济、社会、环境层面的可持续发展贡献中国方案。”

中非的深厚友谊不仅体现在经济、科技等领域的交往中，也体现在医疗合作中。

“在援助非洲的两年间，我书写影像诊断报告4万余份，开展新技术2项。在完成常规医疗服务外，我利用个人休息时间，建立了塞舌尔第一个影像教学数据库，并历时14个月独立编写了全英文医学影像学专著，以‘中国医疗队’名义无偿捐赠给塞舌尔卫生部。”中国第16批援塞舌尔医疗队队员孙占国说。像孙占国一样，60年来，一代又一代中国白衣天使奔赴非洲，谱写了一个个大爱无疆的动人故事。

“在坦桑尼亚的小学、中学和大学里，有越来越多的人愿意学习中文。学习中文意味着中非青年会在很多领域有更加深入的互动，中国的发展为非洲国家提供了很多经验方法。”坦桑尼亚教育学院协调员、中文课程专员吉维提乌·萨巴托说，“这次活动结束后，我会继续鼓励我的学生练习中文语言技能，架起友谊的桥梁，相信未来青年们会有更广阔的发展天地。”

“青年是国家的未来，民族的希望。”在第七届中非青年大联欢开幕式上，中国政府非洲事务特别代表刘豫锡表示，大联欢为中非青年提供了深入沟通、交流、互鉴的舞台，中非青年要增强使命感和责任感，通过交流、对话促进相互了解，不断激发热爱中国、热爱非洲、热爱中非友好事业的热情，积极投身中非友好合作的伟大事业。

本版图片由中国宋庆龄基金会提供

(责编：胡永秋、袁勃)