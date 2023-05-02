人民网里约热内卢5月1日电 （记者吴杰）京剧歌曲演唱、古典舞蹈表演、中国书法展示、丝绸织品亮相、精美汉服走秀……当地时间4月30日晚，中国驻苏里南大使馆与中国丝绸博物馆合办的“国丝汉服节·佳节有时”汉服之夜主题文化活动在苏里南首都帕拉马里博成功举行。中国驻苏大使韩镜、苏里南外交部长拉姆丁、国防部长马图拉、公共工程部长努尔穆罕默德、经济部长屈尔迪普辛格、司法警察部长阿莫克西、崇高真理党主席索莫哈尔焦、苏里南大学校长委内希安等苏政府官员、政党领袖、国会议员、多国驻苏使节、友好人士、中资机构及侨界代表等400余人出席。

韩镜身着明制汉服迎宾并致辞，强调丝绸和汉服是中华文明的重要文化符号，映射着古代中国的繁盛祥和，体现了中华民族对美好生活的不变追求。华人定居苏里南已有170年的历史，中华文化在一代代旅苏华侨华人手中接力薪火相传，并与当地各族裔文化交流互鉴、和谐共生，为苏里南多元文化的发展作出重要贡献。5年前，苏里南与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录，此后两国在基础设施、农牧渔业、矿业资源、卫生医疗、新能源等领域合作驶入快车道，为苏经济社会发展和人民福祉带来实实在在的好处，中方将继续同苏方在实现可持续发展目标的路上携手前行。

拉姆丁外长特意穿上中式服装出席活动，转达单多吉总统对中方举办此次文化活动的热烈祝贺与感谢，强调苏里南与中国是战略合作伙伴，人文交往是两国密切关系和传统友谊的重要组成部分，在增进两国和两国人民相互了解与理解方面发挥重要作用。中国为苏里南经济社会发展提供了有力帮助，中华文化是苏多元包容文化的重要财富。苏方愿在“一带一路”国际合作、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议框架下同中方探索更多合作机会，不断推动两国关系发展进步。

活动现场气氛热烈。浙江理工大学学生表演了京剧歌曲、古典舞蹈，并现场书写“中苏友好”，赢得观众热烈掌声。中国丝绸博物馆专家作《从丝绸到丝路》讲座，向苏民众介绍丝绸和丝绸之路的起源和发展，并展示馆藏精品汉服和多件丝织品。在琴师余韵悠长的古琴声中，苏里南民众亲身体会丝绸和汉服的飘逸灵动。

汉服之夜主题文化活动由浙江理工大学和苏里南大学孔子学院承办，浙江省人民政府外事办公室提供支持。

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