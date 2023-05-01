新华社沙特阿拉伯达曼5月1日电（记者胡冠 王海洲）中国宝武钢铁集团有限公司旗下宝钢股份与沙特阿拉伯国家石油公司（以下简称沙特阿美）、沙特公共投资基金（以下简称PIF）1日在沙特达曼沙特阿美总部正式签约，共同在沙特建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。

根据协议，三方共同投资成立合资公司，宝钢股份持股50%，沙特阿美和PIF分别持股25%。合资公司成立后，将建成年设计产能250万吨直接还原铁、150万吨厚板的全流程钢铁制造基地，定位于生产高端厚板产品，主要服务于中东、北非地区的油气、造船、海工以及储罐和压力容器制造等多个战略性工业领域。该基地预计将于2026年年底投入运营，这也将是宝钢股份在海外的首个全流程生产基地。

据了解，此次三方共同打造的生产基地将充分利用沙特当地丰富的天然气、绿电等资源，采用“竖炉+电炉”组合的工艺路径。项目将配备一座基于天然气的直接还原铁炉和一座电弧炉，旨在将炼钢过程中的二氧化碳排放量与传统高炉相比减少60%以上。未来，项目设备还将实现与氢气兼容，二氧化碳排放量有望减少90%。

中国宝武董事长陈德荣在签约致辞中表示，该项目能成为“双碳”背景下国际钢铁产能合作典范，能成为回报稳健、互利共赢的中沙经济合作典范。

沙特阿美总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔表示，沙特厚板项目将提升沙特钢铁产业的生态系统、加强供应链的本地化。同时该项目还将为沙特创造就业，促进沙特经济增长和产业多元化发展。

PIF副总裁亚齐德·哈米德说，沙特厚板项目将助力沙特成为国际钢铁行业中的重要供应方。此次PIF与宝钢股份和沙特阿美的合作是一次世界级水平的合作。

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