新华社纽约4月29日电 综述：美监管机构报告揭露区域性银行危机早有祸根

新华社记者刘亚南 张娟

美国硅谷银行和签名银行今年3月被监管机构关闭和接管，作为这两家区域性银行主要监管方的美国联邦储备委员会（美联储）和美国联邦储蓄保险公司分别在28日公布了调查报告，报告揭示区域性银行危机早有祸根。

两份报告除了揭示银行管理不善外，也揭露了美国放松银行监管、货币政策缺陷和监管机构自身不足等深层原因。

美联储负责监管金融事务副主席迈克尔·巴尔在报告中表示，硅谷银行关闭原因是“教科书式”的管理不善，银行管理层未能管理利率和流动性风险，董事会未能监管管理层并让其负起责任，美联储的监管人员则未能采取足够有力的行动。

巴尔指出，对硅谷银行的监管标准太低，监管无力，美联储也没有考虑硅谷银行关停造成的系统性后果。

报告指出，美联储根据前总统特朗普时期通过并实施的相关法案放松了对中小银行的监管，并提出强化监管框架，但这些举措可能需要几年时间才能完成。

为避免2008年金融危机再现，美国在2010年通过金融监管改革法案《多德－弗兰克法》。但受党派利益和中小银行游说等影响，美国在2018年新立法放松了对中小银行的监管要求。

美国联邦储蓄保险公司报告指出，其纽约地区办公室从2017年以来一直面临核查人员不足的问题，导致对签名银行的评估和沟通不够及时。

报告显示，其纽约地区办公室大型金融机构核查人员持续短缺。从2020年以来，该业务部门平均有40%的岗位处于空缺或由临时工作人员承担。

美联储报告还指出，受益于异常低利率带来风险资本和科技板块存款的快速增加，硅谷银行资产规模从2019年的710亿美元快速增长至2021年的2110亿美元。

报告显示，硅谷银行和签名银行的资产规模近几年快速膨胀。随着利率在2022年走高，这两家银行遭遇存款流出。

这两家银行正是在美国货币政策极度宽松阶段快速扩张并累积了风险，而美联储快速收紧货币政策导致风险暴露和损失出现，并最终在这一不负责任货币政策调整中倒下。

(责编：袁勃、胡永秋)