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第六届进博会推介会在德国举行

2023年05月01日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报柏林4月30日电  （记者刘仲华）第六届中国国际进口博览会推介会日前在德国慕尼黑举行，来自中国国际进口博览局、中国驻慕尼黑总领馆、中资企业、德国贸易投资促进机构及重点行业协会、企业代表及中德媒体等200余人参加。

　　中国国际进口博览局副局长孙成海表示，第六届进博会各项筹备工作正在有序推进。德国是中国在欧洲最重要的贸易伙伴。前五届进博会德国企业参展面积、企业数均居欧洲参展国首位。希望德国企业借助进博会充分发挥行业优势，扩大在华市场影响力，进一步挖掘中国市场潜力。

　　中国银行法兰克福分行行长胡善君表示，一直以来，中国银行法兰克福分行深度参与了历届进博会筹办。未来将继续服务好进博会这一平台，为参展企业提供精准、优质的金融服务。

　　中国驻慕尼黑总领事童德发在视频致辞中表示，中德建交50多年来，两国经贸合作日益密切并取得丰硕成果。希望通过进博会，德国企业能更好感受中国式现代化发展，共享中国大市场的广阔机遇。

　　德国林德集团工程副总裁席尔博士表示，多年来，中国一直是促进全球经济增长的强劲引擎。进博会有力支持了林德集团与中国各地区、各行业的客户及合作伙伴接洽交流，助力企业收获新的机遇，进一步坚定了企业在华长期发展的信心。

　　德国橱柜品牌柏丽公司首席执行官鲍夫表示，中国已成为柏丽最大出口市场。希望通过第六届进博会进一步提升品牌形象，加强与新老朋友交流与合作，进一步拓展在华发展空间。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月01日 03 版）
(责编：胡永秋、袁勃)

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