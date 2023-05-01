陈鲁宁

多米尼加是中美洲和加勒比地区大国、拉美重要经济体。2018年5月1日，中国同多米尼加正式建交，翻开了两国关系史的新篇章。5年来，在两国元首战略引领和双方共同努力下，中多关系乘风破浪、一路向前，为中国同地区国家关系发展发挥了积极示范作用。

中多关系实现快速发展，关键在于两国元首把舵领航。习近平主席同多米尼加总统阿比纳德尔以通电话和互致函电等方式保持密切沟通，共同擘画中多关系发展蓝图。2018年11月，时任多米尼加总统梅迪纳对中国进行国事访问并出席首届中国国际进口博览会。多米尼加坚定奉行一个中国原则。中多两国在涉及彼此核心利益问题上相互支持，就重大国际和地区问题保持密切沟通，倡导和践行真正的多边主义，推动平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系建设不断取得新进展，共同维护发展中国家正当利益，捍卫国际公平正义。两国政府部门、立法机构、政党之间加强交流互鉴，经贸、文化等各领域密切互动，发展对华关系已成为多米尼加各界共识。

中多务实合作成果丰硕，为两国人民带来实实在在的好处。中多疫苗合作在全球树立团结抗疫的典范。阿比纳德尔总统带头接种中国疫苗，多米尼加参议院就中国支持多米尼加抗击新冠疫情和多中抗疫合作对中国进行表彰。2018年11月，中多签署共建“一带一路”合作文件。中多双方已商签20多项务实合作协议。多米尼加是中国在加勒比地区第一大贸易伙伴，中国是多米尼加第二大贸易伙伴。双边贸易额较建交之初增长112%，今年第一季度更是强劲增长近40%。中国高性价比的机电产品、新能源汽车等日益受到多米尼加消费者青睐，越来越多的多米尼加特色产品为中国民众所熟悉和欢迎。

近年来，多个中国文化团组访问多米尼加，展示中国传统文化与艺术。中多共同举办活动庆祝春节、中秋节等中国传统节日，在当地不断掀起中国文化热潮。两国已缔结6对友好省市关系，地方交往持续走深走实。来自中国湖南省的志愿者教师和农业专家在多米尼加辛勤耕耘。圣多明各理工大学孔子学院已成为多米尼加人民学习中文、了解中华文化的重要窗口。越来越多的多米尼加优秀青年赴华参训，成为多各自领域的翘楚和传播友谊的使者，进一步促进两国人民相知相亲。

中多建交顺应历史大势，符合两国根本利益，中多关系前景光明，双方合作大有可为。我们坚信，以庆祝建交5周年为契机，中多将进一步深化政治互信，坚定战略自主，挖掘合作潜力，增进民心相通，培育根深叶茂的中多友谊之树，结出更多硕果。

（作者为中国驻多米尼加大使）

《 人民日报 》（ 2023年05月01日 03 版）

(责编：胡永秋、袁勃)