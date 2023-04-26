新华社北京4月26日电 英国国防部负责武装部队的国务大臣詹姆斯·希佩25日承认，英国已向乌克兰提供用于“挑战者2”主战坦克的贫铀弹，但没有监督这些弹药的使用情况，也“没有义务”协助后续清理工作。

俄罗斯驻英国大使馆抨击说，英方上述说法将西方肆意为乌克兰危机“拱火”的意图暴露无遗。

希佩在对英国议会相关质询的书面回复中说：“我们已向乌克兰输送数以千计‘挑战者2’坦克弹药，其中包括贫铀穿甲弹。”

据俄罗斯卫星通讯社报道，希佩以军事行动安全为由，没有披露乌克兰军队发射的贫铀弹数量。他承认，英方没有监督这些弹药的发射地点等情况，也“没有义务”在战事结束后协助乌方清理这些弹药。

俄驻英大使馆在其网站发布声明，抨击希佩的说法“充满讽刺”，残酷证明了西方国家致力于“让他们亲手在乌克兰发起的‘代理人冲突’全面升级”。

声明说：“现在不言自明的是，西方不仅想把乌克兰变成对抗俄军的射击场，还打算把它变成放射性物质填埋场，这将对这一地区的居民健康和环境造成严重后果。”

贫铀是具有轻度放射性的重金属，长期接触会对人体健康和环境造成严重影响。联合国环境规划署在2022年的一份报告中说：“贫铀和常见爆炸物中的有毒物质会刺激皮肤、导致肾衰竭，并增加罹患癌症风险。相比其放射性可能造成的影响，贫铀的化学毒性被认为是更重要的问题。”

英国国防部官员21日表示，英国向乌克兰输送的“挑战者2”主战坦克配备弹药中将包含贫铀弹，这种弹药在击穿坦克、装甲车方面“非常有效”。

联合国方面对此表示关切，警告“这将造成严重后果”。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京21日谴责英方举动，称如果西方开始使用带有核成分的武器，俄方将被迫做出回应措施。俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫22日在新闻发布会上表示，英国向乌克兰提供贫铀弹将导致冲突进一步升级。

俄罗斯安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫24日接受俄媒体采访时说，乌克兰需评估贫铀弹的后果，考虑是否打开“潘多拉魔盒”。（郜婕）

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