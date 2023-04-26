人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

英国承认供乌贫铀弹：我们给了，但不管善后

2023年04月26日19:31 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月26日电 英国国防部负责武装部队的国务大臣詹姆斯·希佩25日承认，英国已向乌克兰提供用于“挑战者2”主战坦克的贫铀弹，但没有监督这些弹药的使用情况，也“没有义务”协助后续清理工作。

　　俄罗斯驻英国大使馆抨击说，英方上述说法将西方肆意为乌克兰危机“拱火”的意图暴露无遗。

　　希佩在对英国议会相关质询的书面回复中说：“我们已向乌克兰输送数以千计‘挑战者2’坦克弹药，其中包括贫铀穿甲弹。”

　　据俄罗斯卫星通讯社报道，希佩以军事行动安全为由，没有披露乌克兰军队发射的贫铀弹数量。他承认，英方没有监督这些弹药的发射地点等情况，也“没有义务”在战事结束后协助乌方清理这些弹药。

　　俄驻英大使馆在其网站发布声明，抨击希佩的说法“充满讽刺”，残酷证明了西方国家致力于“让他们亲手在乌克兰发起的‘代理人冲突’全面升级”。

　　声明说：“现在不言自明的是，西方不仅想把乌克兰变成对抗俄军的射击场，还打算把它变成放射性物质填埋场，这将对这一地区的居民健康和环境造成严重后果。”

　　贫铀是具有轻度放射性的重金属，长期接触会对人体健康和环境造成严重影响。联合国环境规划署在2022年的一份报告中说：“贫铀和常见爆炸物中的有毒物质会刺激皮肤、导致肾衰竭，并增加罹患癌症风险。相比其放射性可能造成的影响，贫铀的化学毒性被认为是更重要的问题。”

　　英国国防部官员21日表示，英国向乌克兰输送的“挑战者2”主战坦克配备弹药中将包含贫铀弹，这种弹药在击穿坦克、装甲车方面“非常有效”。

　　联合国方面对此表示关切，警告“这将造成严重后果”。

　　俄罗斯总统弗拉基米尔·普京21日谴责英方举动，称如果西方开始使用带有核成分的武器，俄方将被迫做出回应措施。俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫22日在新闻发布会上表示，英国向乌克兰提供贫铀弹将导致冲突进一步升级。

　　俄罗斯安全会议副主席德米特里·梅德韦杰夫24日接受俄媒体采访时说，乌克兰需评估贫铀弹的后果，考虑是否打开“潘多拉魔盒”。（郜婕）

(责编：崔越、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部