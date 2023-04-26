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日本研究所预测2070年日本总人口将降至8700万

2023年04月26日18:58 | 来源：新华网
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　　新华社东京4月26日电（记者姜俏梅 郭丹）日本厚生劳动省下属国立社会保障和人口问题研究所26日公布的日本未来人口推测结果显示，2070年日本人口将降至8700万，较2020年实际人口1.2615亿减少30%。

　　据推测，日本总人口将在2056年跌破1亿。2070年15至64岁劳动人口将从2020年的7509万人降至4535万人；14岁以下人口将从2020年的1503万人减少到797万人；65岁以上老年人口将达到3367万人，在总人口中所占比例将由2020年的28.6%升至38.7%。

　　此外，2070年日本男性平均寿命将从81.58岁增加到85.89岁，女性平均寿命则从87.72岁增加到91.94岁。

　　日本人口推测数字包含在日本居住3个月以上的外籍工人和留学生等。据推测，2070年在日本居住的外国人口将达939万人，在日本总人口中所占比例将由2020年的2.2%提高至10.8%。

　　日本国立社会保障和人口问题研究所此次公布的日本未来人口推测结果，是以2020年日本人口普查结果为基础的。

(责编：崔越、刘慧)

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