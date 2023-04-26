新华社符拉迪沃斯托克4月26日电（记者陈畅）根据俄罗斯总统普京日前签署的法令，当俄罗斯海外资产被扣押或被限制权利时，对俄不友好国家的在俄资产将被临时接管。

根据俄法律信息网站25日公布的相关法令内容，如果因外国对俄罗斯采取不友好行动，俄罗斯、俄罗斯法人或自然人被剥夺境外财产所有权，这些不友好国家的法人在俄罗斯的资产将被俄方临时接管。法令还规定，俄方可以对与俄不友好国家有关联的外国人在俄动产和不动产，以及不友好国家人员在俄产权实行临时接管。

该法令指出，这是对美国和其他国家剥夺或限制俄罗斯、俄公司和公民境外财产权的非法行动采取的应对措施。俄联邦国有资产管理局为上述资产临时接管单位，俄总统有权决定是否终止对这些资产的临时接管。

根据法令批准的首批临时接管名单，德国尤尼珀公司和芬兰富腾公司在俄两家能源企业中的股份被俄临时接管。两家公司在俄罗斯主要从事火电和再生能源的生产和销售。

俄联邦国有资产管理局25日说，俄罗斯对两家公司在俄资产实施的接管是临时的，并不意味着两家公司失去对这些资产的所有权，只是不再拥有这些资产的管理权。

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