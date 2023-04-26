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瑞典央行宣布上调政策利率以抑制通胀

2023年04月26日18:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩4月26日电 （记者殷淼）瑞典央行26日宣布，政策利率将按预期上调0.5个百分点至3.5%的水平，以确保通胀在合理时间内下降并稳定在目标水平。

瑞典央行在一份声明中表示：“通胀仍然过高，基础通胀在今年前几个月远高于预期。为使通胀在合理时间内下降并稳定在目标水平，执行委员会决定将瑞典央行的政策利率提高0.5个百分点至3.5%。”

声明还说，决定提高利率的另一个原因是，劳动力市场各方在最近达成的协议中推迟了工资增长，他们期望瑞典央行迅速压低通货膨胀率，以便实际工资可以重新恢复增长。

瑞典央行行长埃里克·泰登在当天举行的新闻发布会上说，执委会决定将政策利率上调0.5个百分点至3.5%的水平，并从5月3日起开始实施。

瑞典央行预测显示，政策利率可能在6月或9月进一步上调0.25个百分点。评估认为，随着货币政策的实施，预计今年通胀将回落，并在2024年稳定在接近2%的水平。

然而，瑞典央行执委会的两名成员对加息0.5个百分点的决定持保留态度，称仅希望增加0.25个百分点。瑞典工商界也认为瑞典央行的做法过于严厉。

有分析认为，瑞典央行正在加剧已经对家庭造成沉重打击的经济衰退，并可能增加房地产公司和住房建设的风险。

(责编：崔越、刘慧)

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