人民网北京4月26日电 （崔译戈）25日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）在北京举办第三届中德科技论坛宣介会，欧美同学会秘书长王丕君主持会议，欧美同学会副秘书长滕剑峰、福建省泉州市副市长汪志红等出席。记者从会上获悉，由欧美同学会主办、福建省泉州市人民政府承办的第三届中德科技论坛将于5月23日至25日在福建省泉州市举办。

王丕君表示，本届论坛将以“携手共创中德科技合作新未来：相互成就 共同发展”为主题，结合福建省产业发展规划，下设“数字经济与智能制造”“新能源与汽车产业发展”“生命科学与新医药”三个平行论坛。200余位中德两国政府官员、知名科学家、企业家及留学人员代表将应邀出席，以线上和线下相结合的方式展开交流研讨，促进项目合作。

泉州作为历史厚重的世界文化遗产城市，是古代“海上丝绸之路”重要起点，宋元中国的世界海洋商贸中心，侨港澳台和在外泉商资源丰富。王丕君表示，在福建省泉州市举办本届论坛，将有助于推动产业转型发展、促进地方经济建设；期待论坛以泉州市为窗口，讲述中国故事、传播中国声音、对外展示中国形象。

汪志红说，泉州不仅民营经济发达，更是创新、创造、创业的科技之城。她表示，在欧美同学会、中国德国友好协会和福建省委省政府、福建欧美同学会等指导和支持下，泉州正全力以赴推进各项筹备工作，坚持高标准办会、深层次合作、多元化交流。

滕剑峰介绍，2018年，欧美同学会创办“中德科技论坛”品牌活动，旨在以科技为纽带，增进中德之间的友好往来，不断巩固中德友好的民意基础。首届中德科技论坛于2018年在德国柏林举办，第二届论坛于2019年在中国北京举办。

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