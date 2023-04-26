美国仍旧无法停下穷兵黩武的脚步。当地时间4月24日，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的全球军费开支最新数据显示，美国2022年军费开支达8770亿美元，占全球军费总额的39%，美国仍是全球最大的军费开支国。和平年代仍要维持如此之高的军费，沉溺于“霸权梦”中的美国早已沦为世界乱源。

美国军费常年高居世界首位。近年来，尽管美国经济发展缓慢，但其军费开支并没有受到任何影响，反而不断创下历史新高，并遥遥领先世界其他国家的军费开支。SIPRI的数据显示，2022年美国军费开支比紧随其后的10个国家军费开始加起来还要多，这其中还包括了因爆发冲突而在过去一年里军费开支出现较大增长的俄罗斯与乌克兰。

正是在如此高昂的军费支持下，美国得以常年在全球范围内制造动荡和混乱。据不完全统计，自1945年二战结束至2001年，世界上153个地区发生的248次武装冲突中，由美国发起的为201场，约占81%。而2001年之后，在全球反恐战争名义下，阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等相继沦为战场；由于美国策动的“颜色革命”，多个地区陷入混乱与动荡。已经持续一年多的乌克兰危机的真正根源，也正是以美国为首的北约不断东扩，无视俄罗斯的合理安全诉求，一再拱火所致。SIPRI的统计指出，2022年美国对乌克兰的军事援助总额为199亿美元，是自冷战以来任何一年中任何国家向单个受益人提供的最大军事援助金额。“德国之声”网站援引德国智库基尔研究所的统计称，截至2023年2月，美国已经为乌克兰的国防提供了超过470亿美元的援助。这些都表明，美国连年高涨的军费开支非但无助于维护世界和平稳定，反而成了世界动荡的源头。

美国政客还在不断地以这些冲突和混乱为借口，甚至宣称“没有敌人也要制造敌人”，渲染“国家安全”焦虑，并以此扩张军费开支。在今年3月提交的2024财年预算草案中，拜登政府要求为五角大楼拨款8420亿美元，创下历史新高。同时，白宫还要求为联邦调查局、能源部及其他国防相关部门拨款440亿美元，这意味着，仅在这份预算中，白宫提出的国防预算就已经达到了创纪录的8860亿美元。值得注意的是，这个数字并不是最终结果，新加坡《海峡时报》指出，根据往年的惯例，国会很可能将进一步调高国防预算。参议院军事委员会主席杰克·里德就表示，8860亿美元“是一个有用的起点”。美联社援引美国国防部副部长凯瑟琳·希克斯的话称，“预算案反应美国严肃看待与中国的战略竞争，致力吓阻来自中方的挑战。”然而可笑的是，美国的国防预算是中国的3倍，俄罗斯的10倍。这让人们不禁想问：究竟是谁在威胁谁？

不断高企的军费背后，是美国难以舍弃的“霸权梦”。以2024财年国防预算为例，五角大楼在其公布的军费预算细节报告中指出，最新的预算扩大了生产、采购弹药的能力，近1/3的弹药预算将用于对远程火力的投资。其中，300亿美元用于生产更多导弹，包括空对空导弹、反舰导弹以及远程防空区外发射导弹。美国国防部还寻求加快实现空中、太空和核武器的现代化，近380亿美元计划用于购买核潜艇、装备B-21隐形轰炸机以及生产陆基洲际弹道导弹。五角大楼还希望获得330亿美元以增强卫星通信抗干扰、抗攻击能力，并新部署一系列导弹预警系统。对一个在全球70多个国家建立了800多个军事基地、在159个国家驻扎了17.3万人的军队、拥有核动力航母战斗群、隐形战机、战略核潜艇等先进军事装备的国家来说，这份预算正是美国痴迷武力、扩大军事存在、维护和巩固其全球霸权的明证。

和平年代却仍穷兵黩武，美国这种逆时代潮流的举动无助于世界和平，早已债台高筑的美国政府还不得不通过削减民生福利开支的方式维系庞大军事开支。如果美国仍坚持在制造假想敌、无视他国正当安全关切、挑动集团对抗的道路上越走越远，最终被拖垮的将是美国自己。（聂舒翼）

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