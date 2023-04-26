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【国际锐评】“先开枪，再开口”美国陷入了怎样的怪圈？

2023年04月26日08:55 | 来源：中央广电总台国际在线
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　　“他们只是去了错误的地方、打开错误的门，犯了无心的错误，却可能导致致命的后果。”针对美国近来发生的多起枪击事件，《纽约时报》近日这样评论。其中一起悲剧尤其令人扼腕：密苏里州一名16岁非洲裔青年亚尔去接弟弟回家时，不小心走错了住所，结果遭到屋主开枪射击。

　　找错门、走错路、上错车……这些无心之失在美国却可能惹来杀身之祸。纽约州一名女子在寻找朋友的房子时，因驶入错误区域被房主枪杀；得克萨斯州两名年轻的拉拉队员不小心拉错了车门，被车里的男子开枪打伤……《今日美国》报道称，几十年来，“错误地点”发生的枪击误杀事件给美国带来了悲剧性后果。

　　人人自危、人人自保、人人更加感到不安全——如今的美国人被深深的恐惧感笼罩着。这种恐惧跟美国近年来犯罪率上升不无关系。美国刑事司法委员会数据显示，2022年上半年，美国主要城市抢劫案增加了19%，盗窃案增加了20%。《今日美国》报道称，2022年上半年，美国大城市主管协会成员城市的凶杀案比2019年同期增加了50%，严重袭击案增加了约36%。

　　在这些案件中，种族主义是个重要诱因。受根深蒂固的种族偏见影响，相当多的美国人持有一种“非白人群体是危险的”错误观念，从而在没有受到威胁的情况下对少数族裔开枪。数据显示，在枪击事件受害者中，15至34岁的非洲裔美国人占比最高，非洲裔美国人死于枪杀的概率是白人的10倍。

　　近年来，美国社会民意撕裂、贫富分化、政治极化叠加种族主义等问题，导致矛盾冲突加剧，人们的不安全感持续上升。调查显示，上世纪70年代初，大约一半美国人相信大多数人是值得信赖的。然而到了2020年，这个数字下降到不足三分之一。

　　在恐惧和不安之下，越来越多的美国人选择购枪自保。美国东北大学和哈佛大学的一项研究显示，2019年1月至2021年4月，近750万美国成年人首次购枪，其中约半数为女性，20%为非洲裔，20%为拉丁裔。当人人无奈地选择“拥有一把枪”，美国社会不可避免地陷入“不安全-购枪-更加不安全”的恶性循环。

　　深究相关枪击案件会发现，在没有面临威胁的情况下就开枪，超出了通常意义上的“自卫”范畴。但这在美国一些地方法律里却是被允许的。比如，密苏里州“就地防卫法”允许在受到威胁或“感到”威胁时，采用致命手段保护自己或他人，而不用考虑是否有安全撤退的可能性。《美国医学会》杂志的一项研究指出，在全美范围内实施“就地防卫法”导致凶杀率上升8%到11%。这项法律因此被美国律师协会称为“低成本杀人许可证”。

　　在这项法律背后，可以看到一个熟悉的身影——枪支游说团体。以美国全国步枪协会为首的枪支团体通过金钱政治，一方面推动营造更为宽松的持枪环境，一方面千方百计地阻止控枪进程。

　　在日前举行的美国全国步枪协会年会上，不少政客为“拥枪”站台，前总统特朗普甚至“自豪”地宣称成为最支持“拥枪”的总统。在选票和金钱的驱使下，控枪问题早已沦为两党博弈的工具，枪支暴力成为美国社会的“死结”。3月14日，美国总统拜登签署了一项行政令，动员各行政部门和机构采取行动减少枪支暴力。然而其中多数内容是对现有政策的再宣示，没有太多实质性进展。

　　一边是越来越高的不安全感，一边是越来越低的“拥枪”成本。有美国网友在社交媒体上发文称，“恐惧导致不理性行为，枪支使这些行为永远继续下去！”长期来看，如果没有制度性改革，美国的深层次社会矛盾难以解决，而枪支将使这些问题变得越来越“易燃”。

　　难以想象，在以“人权灯塔”自诩的全球唯一超级大国，“开枪”竟然先于“开口”。那些还没来得及开口就被射杀的美国人，他们的人权谁来保障？（国际锐评评论员）

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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