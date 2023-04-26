新华社伊斯兰堡4月25日电（记者蒋超）巴基斯坦官员25日说，该国西北部开伯尔-普什图省一个警察局日前发生的爆炸事件已导致17人死亡，另有至少70人受伤。

开伯尔-普什图省卫生部长马哈茂德·阿斯拉姆·瓦齐尔告诉新华社记者，该省斯瓦特地区卡巴尔镇一个负责反恐事务的警察局24日晚发生两起爆炸，已造成包括9名警察、3名平民和5名囚犯在内的17人死亡，至少70人受伤。目前仍有至少8名伤者伤势严重，当地所有医院均进入高度紧急状态。

巴官方紧急救援组织“救援1122”官员告诉新华社记者，该组织已投入上百名救援人员参与现场搜救行动，爆炸还造成附近多幢建筑物受损。部分被严重烧伤的伤者已被转移至开伯尔-普什图省首府白沙瓦的医院接受救治。

斯瓦特地区警方反恐部门副总警监哈利德·苏海尔告诉当地媒体，警方目前已排除事件初步调查时所认定的自杀式袭击或其他恐怖袭击。事发警察局一个房间内存放了大量从恐怖分子处清缴的武器炸药和自杀式炸弹背心，可能由于人员疏忽而意外引爆了这些爆炸物。目前，当地政府已成立委员会对爆炸事件展开调查。

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