新华社联合国4月25日电 中国常驻联合国代表张军25日在安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言，呼吁国际社会以最大的紧迫感推动巴勒斯坦问题的全面公正持久解决。

张军说，过去几年里，每到斋月，巴勒斯坦被占领土局势都会更加牵动全世界的神经。约旦河西岸暴力事件愈演愈烈，东耶路撒冷和加沙频繁爆发紧张事态。国际社会不能对此习以为常，不能听之任之，必须加大投入、采取行动，以最大的紧迫感推动巴勒斯坦问题的全面公正持久解决。

第一，必须反对暴力和煽动，谋求共同安全。过去一个月里，以色列军警多次冲闯阿克萨清真寺，殴打并驱赶穆斯林民众，打破了斋月的祥和安宁，引发新的紧张局势。中方谴责一切针对平民的暴力行为，呼吁各方保持冷静克制，制止各种过激和挑衅言行。巴勒斯坦和以色列是搬不走的邻居，一方的安全不可能建立在另一方的不安全基础之上。要从根本上打破暴力循环、建立持久和平，必须同等重视双方合理安全关切，鼓励双方通过对话谈判，实现共同安全。

第二，必须停止单方面改变现状，切实维护国际法治。在被占领土上的定居点活动是非法的。中方敦促以色列切实停止一切定居点活动。同时要指出，改变耶路撒冷现状的单方面举措是无效的。中方呼吁切实尊重耶路撒冷宗教圣地历史形成的现状，尊重约旦对圣地的管辖权。

第三，必须保障民生，促进巴勒斯坦经济发展。以色列应该放松和取消对被占领土上人员和物资流动、土地使用的不合理限制，为约旦河西岸巴勒斯坦社区的发展创造条件，尽快解除加沙地带封锁。国际社会也要多渠道向巴勒斯坦提供帮助，助力巴方缓解财政危机，保障公共服务。

第四，必须坚持“两国方案”，推动重启和谈。沙特和伊朗前不久通过对话决定恢复外交关系，树立了对话化解分歧的典范。在中东地区其他问题上，也在酝酿对话和解的积极势头。中国国务委员兼外长秦刚日前分别同巴勒斯坦、以色列外长通电话，表示中方鼓励以巴双方拿出政治勇气，在“两国方案”基础上迈出恢复和谈的步伐。中方期待国际社会加大协调，采取实质性步骤，为推动巴以复谈、落实“两国方案”做出不懈努力。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)