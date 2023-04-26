新华社东京4月25日电 日本东京电力公司25日宣布，已完成为福岛第一核电站核污染水排海而修建的海底隧道挖掘工作，将继续推进后续工作。

综合共同社和福岛中央电视台25日报道，东京电力公司当天下午称，海底隧道已挖掘到预定终点，今后将清理留在隧道内的手推车等设备，同时进行隧道内壁的止水作业。待上述工作完成后将在隧道里灌满海水，并撤回挖掘用的盾构机。

东电公司计划从临海的福岛第一核电站向海中修建一条长约1公里的海底隧道，通过这条隧道向太平洋排放经处理的核污染水。隧道挖掘工作从2022年8月正式开始，包括安装排放设备在内的各项准备工作预计将于今年6月底之前完成。

日本媒体预测，排放可能于7月份开始。而日本政府就排放开始时间的表态依然是1月份宣布的“今年春夏之际”。

日本核污染水排海计划推出后，一直遭到渔业团体等日本国内民间团体的反对。国际社会也多次对日本核污染水排海决定表示反对和质疑。韩国、俄罗斯、菲律宾、新西兰等多国专业人士对日本单方面强推核污染水排海方案的做法表达担忧，认为直接将核污染水倾倒入海极不负责任，一旦实施将对海洋生态和环境造成威胁。

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