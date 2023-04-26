新华社日内瓦4月25日电（记者王其冰）4月最后一个星期是世界免疫周。世界卫生组织、联合国儿童基金会和全球疫苗免疫联盟等机构24日共同呼吁开展“大力补种”行动，以扭转近年儿童疫苗接种率下降的情况。

世卫组织网站发布的消息说，新冠疫情以来，100多个国家的基础免疫接种水平下降。仅在2021年，至少2500万儿童错过一次疫苗接种，麻疹、白喉、脊髓灰质炎和黄热病等通过接种疫苗就可预防的疾病发病率升高，未接种疫苗导致发病后病情也更严重。“大力补种”行动可以保护人群免受疫苗可预防的疾病影响，挽救儿童的生命。

世卫组织等机构在一份联合新闻公报中说，“大力补种”行动旨在将儿童疫苗接种水平至少提高到新冠疫情前水平并努力实现超越，同时确保未来为基础免疫接种工作提供更强大的初级卫生保健服务。

世卫组织总干事谭德塞说，数百万儿童和青少年，尤其是低收入国家的儿童和青少年错过了能挽救生命的疫苗接种。“世卫组织正在支持数十个国家恢复免疫接种和其他基本卫生服务，疫苗补种是重中之重。任何儿童都不应死于疫苗可预防的疾病。”

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