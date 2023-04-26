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日本冲绳县议员代表团向日本政府递交和平外交意见决议书

2023年04月26日08:09 | 来源：新华网
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　　新华社东京4月25日电（记者郭丹 姜俏梅）日本冲绳县议员代表团分别于24日和25日在首都东京向日本防卫省、日本内阁府和日本外务省递交了该县议会通过的和平外交意见决议书，呼吁日本政府不要让冲绳沦为战场，而应通过对话和外交方式和平解决问题。

　　冲绳县议会3月30日通过上述决议书。这是日本首份对新版“安保三文件”表示担忧、谋求和平外交的决议书，反映了冲绳民众的集体心声。

　　该决议书主要向政府提出了两点诉求。第一，应积极发挥外交与对话作用去构筑和平，而不应通过配备导弹等强化日本在西南诸岛军事力量的方式去实现日本的“抑制力”。第二，应遵循日本同中国在相关政治文件中已确认的各项原则，发展两国友好关系，和平解决问题。

　　25日，冲绳县议员当山胜利向记者表示：“日本政府过度强化防卫和军事力量，让我们感觉到冲绳有再次沦为战场的危险。许多冲绳居民都有不安感。”他说，此次来东京递交决议书，政府的答复让他感觉并未实现他们的目标。

　　去年12月，日本政府正式通过新版《国家安全保障战略》《国家防卫战略》和《防卫力量整备计划》三份安保政策文件（简称“安保三文件”）。三份文件均提到要强化驻扎在冲绳的日本自卫队力量，并将扩大自卫队使用当地机场及港口的范围。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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