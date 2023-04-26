新华社日内瓦4月25日电 综述：瑞信一季度扭亏为盈但资产继续外流

新华社记者陈斌杰

瑞士信贷银行日前发布财报显示，2023年第一季度该行成功扭亏为盈，但资产外流趋势仍未扭转。分析人士指出，瑞信一季度实现盈利，与瑞士金融市场监管局将瑞信价值160亿瑞郎的额外一级资本债券（AT1）注销有很大关系。

部分金融从业人士认为，瑞士监管机构这一决定违背了AT1债券受偿优先级高于普通股票的金融规则，对AT1债券市场造成强烈冲击。据英国《金融时报》报道，部分瑞信AT1债券持有人已向瑞士地区法院提起诉讼，要求瑞士金融市场监管局收回注销AT1债券的决定。

财报显示，今年一季度瑞信实现税前收入128亿瑞士法郎（1瑞士法郎约合1.13美元），其中净利润124.32亿瑞郎，较去年四季度亏损13.93亿瑞郎实现扭亏为盈。

财报还显示，瑞信一季度资产净流出612亿瑞郎，较去年四季度资产净流出1105亿瑞郎有所好转。财报说，瑞信遭遇大规模资产外流，这一情况在2023年3月下旬尤为严重。目前资产外流势头有所减缓，但截至4月24日，这一趋势仍未逆转。

财报显示，以去年四季度末的资产规模计算，今年一季度瑞信的资产规模缩水5%。其中，财富管理部门管理的资产流出达9%。分析人士指出，这说明全球大客户对瑞信缺乏信心。这些从瑞信外流的资产，除部分流向瑞士其他银行外，更多地流向国际市场。

作为全球银行业监管机构认定的全球系统重要性银行之一，瑞信近年来遭受一系列丑闻冲击，股价持续下跌，投资者和客户信任度显著下滑。为避免瑞信陷入倒闭境地，瑞士联邦政府3月19日宣布，瑞信将被瑞银集团以30亿瑞士法郎收购。

瑞银董事长科尔姆·凯莱赫近期在股东大会上表示，两行整合需要3到4年才能完成，仍需面对“巨大风险”。

瑞士冯托贝尔资产管理公司银行业分析师安德烈亚斯·文迪蒂认为，瑞银今年二季度表现仍不容乐观，瑞银和瑞信尽快完成合并，将有助于瑞信减少损失。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)