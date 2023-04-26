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中国－东盟农业发展和粮食安全合作年开幕 刘国中出席并致辞

2023年04月26日08:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月25日电（记者冯歆然）2023中国－东盟农业发展和粮食安全合作年开幕式25日在北京举行。中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中出席开幕式并致辞。

　　刘国中表示，中国政府高度重视与东盟国家农业合作。习近平主席提出共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，宣布发起中国东盟农业绿色发展行动计划。举办中国－东盟农业发展和粮食安全合作年，是落实双方深化合作共识的重要举措，有利于共同维护全球粮食安全、应对农业风险挑战、推动农业高质量发展。

　　刘国中指出，中国与东盟国家农业发展各有优势、各具特色，具有很强的互补性，农业合作前景广阔。中方愿以合作年为新起点，与东盟国家携手并进、深化合作，加强政策沟通协调，探索符合自身特色的农业发展道路，开展农业科技联合研发和示范推广，提高农业市场开放水平，推动各层级各领域人员交流，共同参与全球粮农治理，推动双方农业发展和粮食安全合作不断迈上新台阶，助力构建更为紧密的中国－东盟命运共同体，把全面战略伙伴关系落到实处。

　　东盟10国农业部及驻华使馆、东盟秘书处和国内相关省份及部门代表等共约100人参加了开幕式。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)

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