新华社上海4月25日电 题：携手共创“无疟世界”

新华社记者顾天成、龚雯

2023年4月25日迎来第16个世界防治疟疾日。作为全球重大传染病，疟疾也曾在我国广泛流行。1972年，我国科研人员率先发现并提取出青蒿素，成功治疗疟疾。经过不懈努力，2021年世界卫生组织宣布中国已经消除疟疾。

享有健康是全人类的共同愿望。无论是致力于消除疟疾等重大传染病，还是推动抗击新冠疫情国际合作，我国始终坚持人民至上、生命至上的理念，推动构建人类卫生健康共同体，为全球传染病防治、佑护人类健康作出重要贡献。

青蒿素问世50余年来，我国向全球积极推广应用。世界卫生组织数据显示，青蒿素在全球特别是发展中国家已挽救数百万人的生命，每年治疗患者上亿人。

2022年，国家主席习近平在致青蒿素问世50周年暨助力共建人类卫生健康共同体国际论坛的贺信中指出，中国愿同国际社会一道，密切公共卫生领域交流合作，携手应对全球性威胁和挑战，推动共建人类卫生健康共同体，为维护各国人民健康作出更大贡献。

携手共创“无疟世界”。我国通过提供药物、技术援助等多种方式持续助力发展中国家消除疟疾。2023年1月，中国援非盟非洲疾病预防控制中心总部在埃塞俄比亚落成，成为非洲大陆首个现代化疾控中心；在坦桑尼亚，累计6批32人次的中国疾控专家在当地驻点开展抗疟技术支持，疟疾防控合作项目干预地区人群患病率已从超30%下降到约3%……

同180多个国家和国际组织分享诊疗方案；向34个国家派出38支医疗专家组，向全球提供超过22亿剂疫苗……面对同样带来全球健康危机的新冠疫情，我国坚持生命至上、合作互助，以实际行动推动国际社会合作抗疫。

大道不孤，大爱无疆。抗击疟疾等传染病的故事，是人类与疾病艰苦斗争的故事，是中国和广大发展中国家同舟共济的典范，更是中国致力于以自身发展造福世界的缩影。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)