新华社内罗毕4月25日电 综述：中国抗疟力量和经验惠及非洲

新华社记者

4月25日是“世界防治疟疾日”。疟疾仍是全球关注的重要公共卫生问题之一。据世界卫生组织去年12月发布的《世界疟疾报告2022》，2021年全球84个疟疾流行的国家和地区中，疟疾病例数达2.47亿例。全球范围内疟疾负担最重的是非洲，这一地区的疟疾病例数约占全球的95%。近年来，中国积极与非洲国家开展抗疟合作，为推动完善全球公共卫生体系、共建人类卫生健康共同体贡献力量和经验。

“感谢中国医疗队的善举”

中国经过70多年的不懈努力，取得了从20世纪40年代每年报告约3000万疟疾病例到零病例的瞩目成绩，并在2021年获得世界卫生组织颁发的国家消除疟疾认证。同时，中国一直与世界分享消除疟疾的方法，为其他国家疟疾防控提供参考。一批又一批中国人在助力非洲抗击疟疾的道路上贡献“中国力量”“中国经验”……

南苏丹是疟疾高发国家之一。南苏丹首都朱巴教学医院基础设施较差，污水管网缺乏，无法有效抑制蚊虫滋生。“防止蚊虫叮咬是预防疟疾发生的有效手段，而利用药浸蚊帐进行防蚊是非常经济的方法。”中国第十批援南苏丹医疗队队长徐张巍说。

为应对即将到来的雨季，医疗队4月初向这家医院捐赠2000顶药浸蚊帐，为住院病人解决了基本防蚊需求，受到患者和院方好评。院长安东尼·卢巴伊说：“这批蚊帐将有效预防患者在住院期间被蚊虫叮咬，防止染上疟疾使病情加重，降低疟疾发生率和死亡率。感谢中国医疗队的善举，解决了当前防蚊的燃眉之急。”

在位于非洲大陆中部的中非共和国，“疟疾是当地像感冒一样常见的疾病，我们平均每天接诊10至15名疟疾患者。这当中有很多疟疾反复发作的病人，几乎是抱着最后希望过来寻求帮助。”在首都班吉友谊医院工作的第19批援中非医疗队队长王宝祥说。

“在非洲，很多患者因为没有得到及时有效诊断和治疗而死于疟疾。”王宝祥说。据他介绍，医疗队通过疟原虫检测并结合临床症状来确诊，经过以青蒿素类药物为主的联合疗法，辅以对症治疗改善症状，“绝大部分患者治疗效果比较好”。

中国第十批赴马里维和医疗分队近期走进联合国驻马里综合稳定特派团东战区8支分队，组织开展疟疾防治巡回宣传教育活动。

“在马里执行维和任务，除了恐袭战乱，疟疾等高发性传染病是对维和官兵生命安全的主要威胁。”中国医疗分队副队长刘文斗说，在这次活动中，中国医疗分队为各国分队在青蒿素等防疟药品的储备使用和营区环境消杀等方面讲解指导，“有效形成各国分队依托自身力量防治疟疾发病的整体合力”。

“维和官兵一旦罹患疟疾，会影响正常任务执行。中国医疗分队组织的活动很及时也很有必要，他们分享的疟疾防治知识对我们开展日常工作帮助很大。”埃及战斗运输营医疗官穆罕默德·塞林说。

“希望非洲可以像中国一样战胜疟疾”

作为中国抗疟援助的重要名片，青蒿素为全球疟疾防治作出重大贡献，仅撒哈拉以南非洲地区就有约2.4亿人受益于青蒿素联合疗法。此外，中国探索总结出的“1-3-7”工作规范（即1日内完成病例报告，3日内完成病例复核和流行病学个案调查，7日内完成对疫点调查和处置）也被正式写入世界卫生组织技术文件向全球推广应用。

生活在东非岛国科摩罗的人们长久以来饱受疟疾困扰，5岁以下儿童是易感染人群。“中国科学家首先发现并成功提取青蒿素，为科摩罗人摆脱疟疾噩梦点亮了希望。”科摩罗国家疟疾防治中心实验室主任卡迈勒·赛义德·阿卜杜拉说。中国抗疟团队基于青蒿素复方药，已协助当地大幅降低疟疾发病率。

疟疾也是西非岛国圣多美和普林西比面临的首要公共卫生问题，当地年疟疾发生率高达10%。自2017年起，中方在该国开展了三期抗疟技术援助，采用的青蒿素复方“中国抗疟方案”为该国实现2025年消除疟疾的目标增添了希望。

今年1月，中国援非盟非洲疾病预防控制中心总部（一期）项目在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴竣工，这是非洲大陆第一个拥有现代化办公和实验条件、设施完善的全非疾控中心。“长期以来，非洲饱受疟疾等传染性疾病困扰。期待有了新大楼、新设备的非洲疾控中心总部正式投入使用后，可以有效提升疾病防控工作。希望非洲可以像中国一样战胜疟疾。”亚的斯亚贝巴黑狮专科医院医学专家阿斯查卢·沃尔库说。

今年是中国援外医疗队派遣60周年。“在与疟疾斗争的战役中，中国积累了许多宝贵的防控经验，这些经验非常值得非洲国家学习借鉴。”肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，从派遣医疗队和专家组到援建医院和疟疾防治中心，中国多年来与非洲在疟疾防控等卫生健康领域的合作，正是用实际行动诠释了人类命运共同体理念。（参与记者：金正、周楚昀、黎华玲、李成、汪平、凌馨、王子正、谢昊、史彧、许正、罗毓、田耘）

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