本报记者 李志伟

据美国《华尔街日报》近日报道，自新冠疫情发生以来，美国“千禧一代”（出生于1981年至1996年的人群）负债累累，债务累积速度飙升。纽约联邦储备银行的数据显示，截至2022年第四季度，美国“千禧一代”的债务总额超过3.8万亿美元，较2019年底增长27%，增幅是所有年龄段中最大的，也是自2008年国际金融危机以来三年期债务积累速度最快的一次。

《华尔街日报》报道说，严重的通货膨胀增加了民众在汽油、日用品、房租等方面的开销。近70%的受访者表示，物价上涨导致他们的储蓄减少。美联储连续加息，又推升了信用卡及其他类型贷款的利率。这些变化加剧了“千禧一代”在育儿、家教等方面的财务压力。美国商业内幕网站报道说，美国的通货膨胀导致许多“千禧一代”花得更多，存得更少。

“孩子们越来越大，需要购买各种东西。但现在所有东西都更贵了。”31岁的斯泰西·科克兰是迈阿密地区的一名建筑项目经理，她抱怨美国高企的通货膨胀和高昂的借贷利率正在挤压自己的预算，现在不得不多办理几张信用卡，并动用积攒的购房首付款。她背负的个人债务已经超过2万美元，几乎没有什么现金。内布拉斯加州林肯市的丹妮尔·史密斯一家2022年信用卡债务规模翻了一番，达到近4万美元。34岁的史密斯说，偿还债务“完全是一个永无休止的循环”。

美国“千禧一代”正陷入越来越深的债务困境。信用评分公司“优势评分解决方案”的数据显示，今年1月，美国“千禧一代”借款人的信用卡平均债务余额约6750美元，较3年前增长26%，增幅超过其他年龄段借款人的总体水平。根据信用报告公司环联公司的数据，与疫情前相比，更多的“千禧一代”拖欠信用卡债务。纽约联邦储备银行的数据显示，与其他年龄段相比，30多岁的美国人拖欠的学生债务最多。疫情期间的“联邦学生贷款偿还暂停期”可能最快于今夏到期，会进一步加剧这些人的债务压力。债务积累还可能加剧美国“千禧一代”与其他年龄段已然扩大的代际贫富差距。

（本报华盛顿4月25日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 15 版）

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