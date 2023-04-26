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南非加大力度吸引投资

本报记者  闫韫明
2023年04月26日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，第五届南非投资大会在南非约翰内斯堡举行，共有来自南非国内外的1300余名代表参会。南非总统拉马福萨在发表主旨演讲时说，该国政府制定了新的吸引投资目标，力争在2023年至2028年间吸引2万亿兰特（1美元约合18兰特）新增投资。

　　近年来，南非政府将加大力度吸引投资作为提振经济的一项重要抓手。2018年举行的首届南非投资大会，设定了5年内筹集1.2万亿兰特投资的目标。前四届投资大会已累计吸引1.14万亿兰特投资，其中近70%的项目已经或即将完成，包括建设新工厂、修建道路、开凿矿井、铺设宽带等，推动了南非经济发展、就业增长和民生改善。

　　今年3月，国际货币基金组织发布报告指出，在前所未有的能源危机、日益严重的基础设施和物流瓶颈、不利的外部环境以及气候变化挑战影响下，南非经济和社会发展面临的挑战正在加剧。为增强投资者信心，南非政府在本届投资大会上承诺，将出台一系列举措改善国内投资环境，包括应对能源危机、提高物流效率、加强人才建设和引进、严厉打击犯罪和腐败等。

　　解决能源问题是南非政府当前的首要任务。南非自去年以来出现严重供电危机。今年2月9日，拉马福萨宣布国家进入灾难状态，以应对电力短缺。尽管灾难状态已于4月5日宣告结束，但南非电力短缺情况依然严峻。为缓解电力危机，南非政府承诺将继续落实去年7月提出的“能源行动计划”，以补齐电力供应短板、实现能源安全。同时，南非政府希望改变能源结构，在绿色清洁能源领域吸引更多投资。

　　在物流领域，南非政府提出要提高港口和铁路的运输效率，打通物流运输堵点。南非政府将修改铁路运营规定，允许私人铁路运营商参与全国铁路网络运营，并优先保障关键货运线路的可用机车数量。南非国有运输集团还将与主要港口、码头和企业、工会等机构共同合作，克服货物衔接不畅、员工人手不足等困难。

　　“在我们努力应对挑战之时，请不要忽视南非经济的光明前景。”拉马福萨在主旨演讲中说。根据南非政府在会后公布的数据，通过连续5届投资大会，南非吸引的投资总额达到了1.51万亿兰特，为最初目标的126%。拉马福萨表示，相信这些投资将成为南非促进经济复苏的跳板，帮助南非实现公平、可持续发展。

　　不少国际投资人士也对南非经济前景表达了信心。总部位于英国的一家科技公司承诺未来两年在南非投资45亿兰特，该公司首席执行官哈迪·彭希瓦说：“南非基础设施相对完善、宏观经济较为稳定，为我们提供了有利的投资环境。”

　　（本报约翰内斯堡4月25日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月26日 15 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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