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拉美国家积极发展可再生能源（国际视点）

预计到2050年，可再生能源投资有望助推地区生产总值提升2.4%

本报记者  毕梦瀛  谢佳宁
2023年04月26日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　在巴西里约热内卢市一处居民楼，技术人员正在楼顶安装太阳能光伏板。
　　罗德尼·梅略摄

　　拉美地区拥有储量丰富的可再生能源。国际可再生能源署发布的《全球可再生能源展望》报告指出，拉美地区是极具吸引力的可再生能源投资目的地，预计到2050年，拉美可再生能源投资需求每年约为450亿美元，每投资1美元可带来3—8美元的经济回报。当前，地区国家持续扩大开发利用可再生能源。预计到2050年，对可再生能源的投资有望助推拉美地区生产总值提升2.4%。

　　可再生能源发电量创新高

　　传统农业是墨西哥杜兰戈州的经济支柱，但由于平均海拔较高且气候干燥，当地取水和灌溉相对困难。考虑到当地日照充足，杜兰戈州的一些牧场安装了太阳能光伏扬水系统，情况得到很大改善。该系统由纯光伏阵列供电，全自动运行，无需人工看守，无需储能电池。晴天时水泵抽水运行10小时以上，完全可满足饲养牛羊所需饮用水和农作物灌溉用水。新系统既保障了农牧民的收入，也减少了柴油等化石能源的消耗。墨西哥政府计划到2030年新增太阳能、风能、地热和水力发电装机容量超过30吉瓦，并发布了一项高达480亿美元的初步投资计划，以实现可再生能源发展目标。

　　近年来，哥斯达黎加大力开发利用太阳能和风能。哥斯达黎加国家能源控制中心发布的数据显示，2022年该国可再生能源发电量占比达99.25%，连续8年超过98%，电力主要来自水能、地热能、风能、生物质能和太阳能等5种可再生能源。哥斯达黎加电力研究所表示，不使用进口化石燃料仅2015年就为哥斯达黎加节省了7000万美元开支。

　　巴拿马政府也在积极发展可再生能源，促进能源结构多元化。根据巴拿马国家公共服务管理局的数据，2022年9月，可再生能源发电量占巴拿马总发电量的约97%，创下历史新高。其中，91.09%来自水力，5.82%来自太阳能和风能，3.09%来自其他能源。

　　巴西电力交易商会近日公布的数据显示，2022年巴西月均发电量增至约6.7万兆瓦，其中，可再生能源发电量所占比例达92%，接近6.2万兆瓦，创下近10年来最高纪录。该商会表示，当前可再生能源发电量中，最大一部分来自水力发电站，约占可再生能源发电总量的73.6%；其次风力发电厂，占比14.6%；生物质能发电厂、小型发电站、太阳能发电厂等其他可再生能源发电占比11.8%。未来巴西的风能、太阳能等发电厂业务预计将保持持续增长态势。

　　多举措挖掘资源优势和潜力

　　美国《福布斯》网站报道说，2010年至2020年，全球太阳能和风能的发电成本分别下降了70%和89%。随着可再生能源发电成本下降，拉美地区加大可再生能源开发力度，有利于满足不断增长的能源需求，保障地区能源安全。

　　2019年12月，在联合国气候行动峰会框架下，拉丁美洲和加勒比地区可再生能源倡议正式启动，目标是到2030年至少70%的电力来自可再生能源。当前，地区各国都在努力挖掘自身资源优势和潜力，为实现这一目标贡献力量。

　　近年来，巴西政府推出多种举措支持可再生能源发展。巴西国家电力局此前发布的《巴西太阳能发电技术和商业计划》承诺，对投入运行的太阳能光伏电站用户的收费优惠80%，优惠期长达10年。巴西国家开发银行承诺为相关企业提供长期优惠贷款等。巴西环境部和经济部2021年提出“国家绿色增长计划”，将优先考虑支持绿色项目，以促进创业和可持续创新。

　　哥斯达黎加拥有众多河流、湖泊、火山等，年降雨量丰富，为该国发展水力发电提供了有力支撑。哥斯达黎加政府表示，过去20年，该国通过加强可再生能源转型，节省了5亿美元以上。哥斯达黎加的目标是到2030年实现100%的可再生能源供电，到2035年实现公共汽车和出租车100%电气化。

　　阿根廷可再生能源发展潜力巨大。阿根廷政府计划到2025年将可再生能源发电占比提升至20%。该国政府正致力于为可再生能源发展提供技术、政策等支持，计划投资数十亿美元用于可再生能源项目开发建设，预计将创造2250个直接就业岗位和4000多个间接就业岗位，同时带动数百家中小企业发展。有关项目建成后每年可节省1.3亿美元的能源进口支出，减少220吨碳排放。

　　助力经济、社会和环境可持续发展

　　经合组织发布的《2022年拉美经济展望》报告显示，当前拉美地区能源结构日益优化，环保趋势明显：可再生能源占其能源供应总量的33%，而全球这一比例为13%。报告指出，拉美地区发展可再生能源潜力大，推进能源绿色转型有助于缓解地区发展不平衡问题，推动实现经济、社会和环境可持续发展目标，增进民生福祉。

　　国际可再生能源署总干事弗朗西斯科·拉卡梅拉说：“可再生能源领域的就业更具弹性，并且已被证明是创造就业机会的重要引擎。”国际可再生能源署与国际劳工组织发布的报告预计，到2030年全球可再生能源行业岗位数量将达到3820万个。经合组织预测，到2030年，拉美推动能源绿色转型有望创造10.5%的新增就业岗位。

　　有统计显示，2021年全球与生物燃料、太阳能、水电和风能等相关的就业岗位数量达到1270万个，其中巴西占比10%，位居世界第二。太阳能产业被认为是巴西增长最快的能源产业之一。巴西光伏太阳能协会主席索阿亚表示，2021年巴西太阳能产业共创造就业岗位17万个，其中60%为安装发电系统所需的技术岗位，相关工作不仅相对稳定，且平均收入是最低工资的两倍，另外40%主要集中在组件制造、设计、工程、管理、市场和销售。预计2023年该国太阳能产业岗位数量将达到30万个。

　　风电产业发展为墨西哥提供了众多就业机会。在瓦哈卡州的胡奇坦—德萨拉戈萨和塔毛利帕斯州的马塔莫罗斯，生产风力涡轮机叶片为当地创造了上千个直接就业机会。墨西哥城自治大学教授爱德华多·林科恩表示，可再生能源的广泛利用有助于增加就业、吸引投资，拉美已从发展可再生能源中获得巨大收益。

　　“气候变化需要我们所有人采取紧急和变革性行动。”联合国环境规划署执行主任安诺生表示，拉美大力发展可再生能源，将助力地区国家转向更清洁、更具弹性的发展模式。

　　（本报里约热内卢、墨西哥城4月25日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年04月26日 15 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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