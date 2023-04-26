本报记者 刘仲华 李 强

4月26日是世界知识产权日。近年来，中国知识产权强国建设成效显著，知识产权综合竞争力稳步提升，知识产权事业取得历史性成就，正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，为推动全球知识产权治理体制向着更加公正合理方向发展作出重要贡献。

“中国以非常全面的方式创建创新生态系统”

世界知识产权组织今年2月发布的数据显示，2022年，国际专利申请总量达27.81万件，是有史以来申请总量最多的年份。亚洲仍然是国际专利申请的主要来源，占2022年申请总量的54.7%，其中来自中国的国际专利申请量首次突破7万件，连续4年居世界首位。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，在世界经济形势复杂严峻、复苏不稳定不平衡的背景下，中国企业继续投资创新。“中国加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》，积极融入外观设计全球化体系，促进工业品外观设计创新能力提升，助力中国创意、中国设计、中国制造走向世界。”

中国企业和教育科研机构的国际专利申请引发关注。2022年排名前20位的专利申请人中，有6家中国企业。华为公司申请了7689件国际专利，位居榜单第一。在教育领域，排名前20位的大学中有7所中国高校。

多项数据显示，中国已成为名副其实的知识产权大国，是全球创新的引领者。世界知识产权组织发布的《2022年全球创新指数》报告指出，中国在创新领域的全球排名近年来持续稳步提升，2022年排名上升至第十一位，是唯一进入前15名的中等收入经济体。

中国知识产权综合实力和科技创新能力的进步，体现了中国全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，全面加强知识产权保护所取得的巨大成就。邓鸿森在《2022年全球创新指数》发布会上表示，中国取得的成绩显示了一个国家将创新作为增长引擎并给予大量关注的效果。“中国以非常全面的方式创建创新生态系统，这是中国成功的一个重要因素。”

目前，来自中国的专利申请量占欧洲专利局专利总申请量的近10%。欧洲专利局新闻发言人路易斯·贝伦格尔·希门尼斯接受本报记者采访时表示：“中国在数字技术特别是信息通信技术方面加大投入，推动专利申请数量快速增长。”他注意到，中国企业在生物技术和医疗技术等领域的专利申请也越来越活跃。“近年来，中国非常重视知识产权保护，将其作为推动经济发展的一个关键因素。”

“提升了国际专利体系的品质和效率”

今年是中国与世界知识产权组织开展合作50周年。邓鸿森表示，中国是世界知识产权组织的长期合作伙伴和坚定支持者，世界知识产权组织将继续与中国开展密切合作。

中国深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，不断扩大知识产权领域对外开放，完善国际对话交流机制，推动完善知识产权及相关国际贸易、国际投资等国际规则和标准，推动全球知识产权治理体制向着更加公正合理方向发展。

成功推动世界知识产权组织在中国设立办事处；推动新中国成立以来首个在中国缔结并以中国城市命名的国际知识产权条约《视听表演北京条约》正式生效；加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》和版权方面的马拉喀什条约；知识产权国际化有力支撑共建“一带一路”，2022年向境外转让或许可过专利的中国企业中，有37.9%向共建“一带一路”国家或地区许可或转让过专利……中国成为知识产权国际规则的坚定维护者、参与者和建设者。

中国与欧洲专利局之间的合作已持续近40年。据希门尼斯介绍，1985年，欧洲专利局与中国专利局（现中国国家知识产权局）签署了第一份合作协议。迄今，双方在数据交换、培训、外联和专利分类等多个领域开展了广泛而全面的合作。

希门尼斯高度赞赏中国为完善全球知识产权治理作出的贡献。“中国已经建成了符合国际标准的专利权授予程序，还建立了强有力的专利制度，加强不同标准之间的协调与衔接，从而提升了国际专利体系的品质和效率。”

“中国的知识产权保护正在不断加强”

近年来，中国高度重视知识产权保护工作，对中外资企业的知识产权始终一视同仁、同等保护，激发全社会创新活力，持续优化营商环境，推进创新领域国际合作。

中国进一步加强知识产权保护力度，大大提高了包括外企在内的市场主体的信心。“中国的知识产权保护正在不断加强。”法国施耐德电气全球执行副总裁、工业自动化业务负责人芭芭拉·弗赖对记者表示，过去5年，施耐德电气每年在华研发投入都增加15%以上；迄今，公司在华研发专利数量已超过2600个。“中国市场规模巨大，我坚信通过与中国伙伴的创新研发合作，可以促进施耐德电气在中国的发展。”

2012年至2021年，中国规模以上外商投资工业企业研发投入从1763.6亿元增加到3377.4亿元，增长了91.5%；有效发明专利数从6.8万件增加到24.1万件，外资研发中心驱动产业升级作用明显。德国汽车零部件生产商采埃孚集团亚太区执行总裁汪润怡表示，采埃孚扎根中国市场40多年来，将中国视为重要的生产和销售基地、技术和商业模式创新的主要策源地、集团全球发展的战略重心。日前，集团在广州花都设立在华第四研发中心，着重发展自动驾驶和软件技术。

战略管理咨询公司罗兰贝格相关负责人韩冰接受记者采访时表示：“在加快建设科技强国的背景下，中国专利申请数量保持较高速增长，说明政府、企业及各类机构越发重视保护知识产权。”她认为，中国知识产权保护在制度建设、审批登记、国际合作等方面均取得了积极进展。

经济合作与发展组织中国政策研究室主任玛吉特·莫尔纳表示，以研发支出占国内生产总值的比例来衡量，中国研发投入一直在迅速追赶领先国家，并远远高于收入水平相当的国家，带来更多专利、商标等形式的知识产权产出。“以许多新兴领域的产出衡量，中国已成为领先的创新者。”

（本报柏林4月25日电）

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)